Klopp ha salido en una firme defensa de Wirtz y ha pedido que cese el intenso escrutinio que rodea al centrocampista creativo. Wirtz, que completó un sonado traspaso a Anfield en 2025, ha sido objeto de una oleada de críticas por parte de los comentaristas tras algunas actuaciones irregulares en la Premier League. Sin embargo, Klopp se muestra tajante al afirmar que el ruido externo no refleja el verdadero valor del jugador para la selección. El exentrenador del Liverpool ha integrado a Wirtz en una enorme plantilla de 44 jugadores.

Ante los medios, Klopp no tardó en rechazar la narrativa de que Wirtz está teniendo dificultades. El técnico subrayó la necesidad de un entorno de apoyo en el que el jugador pueda rendir sin la exigencia constante de dejar jugadas para el recuerdo. "La comunicación ha sido muy agradable. Mantenemos el contacto de vez en cuando. Tenemos que alejarnos de la idea de que queremos ver momentos especiales suyos. Está ahí para ayudarnos como equipo. Tenemos que asegurarnos de que 'Flo' se sienta cómodo con nosotros", declaró Klopp.