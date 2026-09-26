¡Jurgen Klopp no puede resistirse a una broma! El seleccionador de Alemania vacila a la estrella del Barcelona Karim Adeyemi antes de deshacerse rápidamente en elogios hacia él

Klopp es muy conocido por su personalidad carismática, y eso quedó plenamente demostrado durante una reciente rueda de prensa en la que habló sobre el estado de forma actual de Karim Adeyemi. El delantero del Barcelona, que se trasladó a Cataluña desde el Borussia Dortmund durante el mercado de fichajes de verano, quedó bajo el foco tras una clara ocasión fallada en el empate 1-1 de Alemania ante los Países Bajos.

Durante el encuentro en el Johan Cruijff ArenA, Adeyemi mandó el balón por encima del larguero desde corta distancia tras un pase de Nathaniel Brown, sin lograr lo que habría sido una decisiva ventaja de dos goles para Alemania.

Cuando los periodistas preguntaron al entrenador por la ocasión desperdiciada, Klopp no pudo resistirse a lanzar una pulla en tono distendido a su jugador. Con una risa característica, el técnico respondió: "Estaba a punto de preguntar: ¿qué ocasión fallada?" Fue un momento de distensión que subrayó el ambiente relajado que Klopp está tratando de construir dentro de la selección nacional.

Sin embargo, no tardó en defender la calidad técnica del jugador de 24 años y señaló que el error fue una anomalía en un futbolista de su calibre. "Normalmente habría metido esa, incluso aunque el balón botara y llegara fuerte", añadió Klopp, al subrayar que el delantero suele tener la eficacia necesaria al más alto nivel."