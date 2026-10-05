Klopp ha aplaudido su enorme experimento de 44 jugadores con la selección de Alemania como un éxito rotundo. El seleccionador nacional ofreció su valoración después de que un empate 0-0 en Grecia pusiera fin al parón internacional.

A lo largo de la última ventana, Alemania disputó cuatro partidos de la Liga de Naciones con dos plantillas completamente distintas. Klopp rotó deliberadamente sus opciones para probar al mayor número posible de jugadores en el escenario internacional.

Pese al enfoque poco convencional, el seleccionador acabó convencido por las actuaciones de su amplísimo grupo. Afirma que este extenso proceso de selección ha proporcionado ahora a Alemania una gran cantidad de alternativas nuevas para sus próximos compromisos.