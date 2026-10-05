Getty Images
Traducido por
Jurgen Klopp elogia el éxito de la «selección de personal» mientras el seleccionador de Alemania abre la puerta a todos tras el experimento con 44 jugadores después del empate ante Grecia
Un enorme acierto de casting para Alemania
Klopp ha aplaudido su enorme experimento de 44 jugadores con la selección de Alemania como un éxito rotundo. El seleccionador nacional ofreció su valoración después de que un empate 0-0 en Grecia pusiera fin al parón internacional.
A lo largo de la última ventana, Alemania disputó cuatro partidos de la Liga de Naciones con dos plantillas completamente distintas. Klopp rotó deliberadamente sus opciones para probar al mayor número posible de jugadores en el escenario internacional.
Pese al enfoque poco convencional, el seleccionador acabó convencido por las actuaciones de su amplísimo grupo. Afirma que este extenso proceso de selección ha proporcionado ahora a Alemania una gran cantidad de alternativas nuevas para sus próximos compromisos.
- getty
Todo el mundo demostró su valía sobre el terreno de juego
El enorme tamaño de la lista de 44 jugadores atrajo, como era lógico, una gran atención, pero Klopp insistió en que la atrevida estrategia salió perfectamente. Expresó su total satisfacción con el esfuerzo mostrado por sus jugadores a lo largo de las dos semanas.
En una entrevista con RTL el domingo por la noche, después del empate en Grecia, el seleccionador de Alemania defendió con firmeza su elección de plantilla. Elogió el compromiso del amplio grupo de internacionales que participó durante la concentración.
"Hemos visto a muchos jugadores de la selección nacional en estas dos semanas", declaró Klopp. "Todos demostraron su valía, todos se ganaron su derecho a estar aquí".
Demostrando que los escépticos con la selección nacional estaban equivocados
La decisión de dividir al equipo en dos plantillas diferenciadas para cuatro partidos competitivos de la Liga de Naciones fue objeto de un intenso escrutinio. Sin embargo, Klopp cree que sus jugadores respondieron directamente a sus críticos sobre el terreno de juego.
«Lo que la gente ha dicho sobre nosotros. Lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer», continuó Klopp. «Mostramos algunas señales de que podemos hacer algunas cosas mejor de lo que la gente nos reconocía».
El entrenador estaba decidido a provocar una reacción e inyectar un nuevo impulso a la plantilla durante esta ventana internacional. «Quería poner algo en marcha, y desde luego vi eso», añadió.
La puerta sigue completamente abierta para noviembre
Tras la conclusión de la serie de cuatro partidos de la Nations League, Alemania centrará ahora su atención en su próximo grupo de encuentros de noviembre. El seleccionador aprovechará las próximas semanas para analizar a su plantilla antes de cerrar su siguiente convocatoria.
Aunque la enorme prueba se consideró un éxito, Klopp confirmó que adoptará un enfoque más tradicional para el último parón internacional del año. Afirmó que, desde luego, no volverá a convocar a 44 jugadores el mes que viene.
Sin embargo, el técnico lanzó un importante mensaje de esperanza a quienes aspiran a representar a la selección nacional en un futuro próximo. "Pero la puerta está abierta para todos", prometió Klopp. "De par en par".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias