El amanecer de la era Klopp en Alemania se ha topado con su primer obstáculo importante tras una dolorosa derrota ante Grecia. La decisión, que ha acaparado titulares, de convocar a dos plantillas distintas con un total de 44 jugadores ha generado un escrutinio inmediato, pero el seleccionador sigue sin arrepentirse. Hablando tras el pitido final, Klopp dejó claro que no se dejará influir por las críticas externas sobre su inusual proceso de selección.

«Mañana por la mañana entrenarán los chicos que están llegando ahora. Ellos tampoco están sincronizados, lo sé. Aun así, desde mi punto de vista, no había otra alternativa que hacerlo de esta manera (doble plantilla). Lo respaldo al 100 por ciento. Pero ahí fuera empieza: “¿Cómo es posible?”. Está bien, todo el mundo puede tener una opinión. Lo afrontamos de esta manera y la sensación fue muy buena. Eso es lo que también les acabo de decir a los chicos. Todo esta semana fue de primer nivel, salvo una gran parte de este partido, para ser sincero», declaró el seleccionador a ARD.