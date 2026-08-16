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Jurgen Klopp comienza oficialmente su etapa al frente de Alemania mientras el exentrenador del Liverpool expone su visión para el futuro de la selección nacional
Comienza una nueva era en Fráncfort
Tras tomar las riendas en sustitución de Julian Nagelsmann a finales de julio, Klopp está ahora completamente inmerso en la logística de dirigir a su país. El exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool compartió en las redes sociales algunas imágenes de su nuevo entorno, publicando fotos del horizonte de Fráncfort y de los campos de entrenamiento de la federación.
El humor característico de Klopp sigue intacto pese al peso de su nueva responsabilidad. Al hablar de la adaptación a su prestigioso cargo en su primera entrevista oficial con la DFB, el técnico bromeó: «Ya he terminado mensajes de WhatsApp a amigos con: “Bundestrainer Klopp”. Nadie se llamaría así, suena muy raro. Pero con mis amigos, me pareció apropiado».
No hace falta empezar de cero
Aunque la pronta eliminación de Alemania en el Mundial de 2026 de la FIFA provocó una importante decepción a nivel nacional, Klopp no está interesado en derribar los cimientos actuales para empezar de cero. El técnico de 59 años dejó claro que ve calidad en la estructura actual y que pretende construir a partir de ella en lugar de iniciar una reconstrucción total de la plantilla. Klopp aclaró su postura al explicar: "Se puede pensar que, cuando un Mundial no ha ido bien, hay que empezar desde una hoja en blanco. Pero eso es completamente innecesario", afirmó.
El enfoque inicial de Klopp ha estado en construir relaciones dentro de la pirámide del fútbol alemán más que en un contacto inmediato con los jugadores, muchos de los cuales todavía están regresando de sus compromisos de verano. Explicó su enfoque metódico en los primeros días en el cargo: "Ahora es paso a paso. La verdad es que ha empezado de maravilla. Todos los empleados que hemos conocido hasta ahora nos han recibido con muchísimo cariño. ¡Gracias por ello! No se siente como algo desconocido, y eso es realmente bonito".
Conectando con los jugadores
Entender el factor humano de su plantilla ocupa el primer puesto en la lista de prioridades de Klopp. Ha definido una estrategia de dos frentes para su liderazgo y afirmó que tiene «dos grandes áreas de responsabilidad», sobre las que luego explicó: «La primera es la selección absoluta. La segunda es todo lo demás». Parte de esa responsabilidad consiste en visitar clubes de la Bundesliga y reunirse con entrenadores del fútbol nacional para garantizar una vía cohesionada para el mayor talento del país. Klopp quiere ir más allá de las estadísticas y de los informes de seguimiento para entender, a nivel personal, qué mueve a sus posibles internacionales antes de liderarlos en la batalla.
Klopp detalló su plan para las próximas semanas y dijo: «Estoy intentando visitar a algunos clubes y jugadores antes de que todo se ponga en marcha. Pero eso no será posible con todos. Y hay que darse tiempo. Conozco a los jugadores, pero no siempre a las personas que hay detrás de los jugadores. Para mí es importante aprender qué impulsa a cada uno, de dónde viene y adónde quiere llegar».
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Visión a largo plazo y fechas de debut
Klopp no se hace ilusiones con que la transición vaya a ser inmediata, pero ha expresado un compromiso total con la longevidad del proyecto. Concibe su papel como un recorrido de varios años, y no como una solución rápida a las recientes dificultades de la DFB en los torneos. Al referirse a la duración de su etapa en el cargo, Klopp mantuvo su apuesta por el largo plazo y afirmó: "Por suerte, esto no es un experimento a corto plazo; está diseñado para durar unos años. Y ahora podemos empezar".
Se espera que Klopp dé a conocer su primera convocatoria entre las jornadas 3 y 4 de la nueva temporada de la Bundesliga, antes de una concentración en Herzogenaurach a partir del 20 de septiembre. Su primera gran prueba llegará fuera de casa el 24 de septiembre, cuando Alemania viaje a Ámsterdam para enfrentarse a Países Bajos. Después llegará el estreno en casa el 27 de septiembre, cuando Klopp dirija al equipo en el WWK Arena de Augsburgo contra Grecia.
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