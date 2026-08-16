Aunque la pronta eliminación de Alemania en el Mundial de 2026 de la FIFA provocó una importante decepción a nivel nacional, Klopp no está interesado en derribar los cimientos actuales para empezar de cero. El técnico de 59 años dejó claro que ve calidad en la estructura actual y que pretende construir a partir de ella en lugar de iniciar una reconstrucción total de la plantilla. Klopp aclaró su postura al explicar: "Se puede pensar que, cuando un Mundial no ha ido bien, hay que empezar desde una hoja en blanco. Pero eso es completamente innecesario", afirmó.

El enfoque inicial de Klopp ha estado en construir relaciones dentro de la pirámide del fútbol alemán más que en un contacto inmediato con los jugadores, muchos de los cuales todavía están regresando de sus compromisos de verano. Explicó su enfoque metódico en los primeros días en el cargo: "Ahora es paso a paso. La verdad es que ha empezado de maravilla. Todos los empleados que hemos conocido hasta ahora nos han recibido con muchísimo cariño. ¡Gracias por ello! No se siente como algo desconocido, y eso es realmente bonito".







