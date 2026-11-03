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En la Juventus, hoy es el día de la junta de accionistas. En el Allianz Stadium, a partir de las 10:00, el orden del día incluye la aprobación de las cuentas, el nombramiento de dos miembros del consejo de administración y la delegación al consejo para la ampliación de capital.

Los accionistas están llamados no solo a aprobar las cuentas al 30 de junio de 2026, que registraron pérdidas de 66 millones, sino también a otorgar al consejo de administración la facultad de ampliar el capital hasta 250 millones, «en apoyo del refuerzo de la estructura patrimonial y de la competitividad deportiva, de posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), de la puesta en valor de la marca y de la sostenibilidad económico-financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, ha garantizado la cobertura de su parte (65,4 %) y de la eventual parte no suscrita, y ya ha desembolsado 60 millones como anticipo.