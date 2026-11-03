¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Junta de accionistas de la Juventus, Carnevali: «Hablamos con hechos, tenemos que volver a ganar»

Juventus
Serie A

La junta de accionistas aprueba las cuentas (con pérdidas) y da luz verde a la ampliación de capital.

Próximos partidos
AZ

AZ

Europa League

05 nov 2026

JUV

JUV

En la Juventus, hoy es el día de la junta de accionistas. En el Allianz Stadium, a partir de las 10:00, el orden del día incluye la aprobación de las cuentas, el nombramiento de dos miembros del consejo de administración y la delegación al consejo para la ampliación de capital.

Los accionistas están llamados no solo a aprobar las cuentas al 30 de junio de 2026, que registraron pérdidas de 66 millones, sino también a otorgar al consejo de administración la facultad de ampliar el capital hasta 250 millones, «en apoyo del refuerzo de la estructura patrimonial y de la competitividad deportiva, de posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), de la puesta en valor de la marca y de la sostenibilidad económico-financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, ha garantizado la cobertura de su parte (65,4 %) y de la eventual parte no suscrita, y ya ha desembolsado 60 millones como anticipo.

  • HABLA CARNEVALI

    El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, abrió el acto con estas palabras, según recoge Gazzetta.it: «Debemos respetar a nuestros aficionados y transmitir el espíritu juventino. Prometo compromiso, ideas claras y muchas ganas de trabajar. No debemos hablar demasiado, sino demostrarlo con hechos. Y debemos recordar que hay que respetar los parámetros de la UEFA: no pensamos hacer nada extraordinario, pero con los recursos que tenemos debemos hacer de la Juve un gran club. La Juve debe volver a ganar. Hacen falta planificación y unidad. Debemos recuperar el entusiasmo y el sentido de pertenencia. Lo que he tenido que hacer en estos cuatro meses es estudiar todo lo posible nuestro club y nuestra estructura. Cada vez entiendo mejor el mundo de la Juventus, su historia, sus valores y lo que debemos intentar llevar dentro. Forza Juve».

    «Un comienzo fulgurante»: así definió el presidente Gianluca Ferrero la intervención de Giovanni Carnevali.

  • EL DIRECTOR FINANCIERO CERRATO

    Stefano Cerrato, director financiero de la Juventus, sobre las previsiones para el ejercicio en curso: «Se prevé que el resultado siga siendo negativo, sobre todo por los menores ingresos en la Europa League respecto a la Champions League. El resultado se verá influido por los resultados deportivos y por los efectos de los mercados de fichajes de enero y junio».

  • UN ACCIONISTA ATACA A ELKANN

    El accionista Andrea Danubi criticó a la propiedad: «Cinco años de inversiones y decisiones equivocadas —recoge Gazzetta.it—. Elkann ha sido definido como un accionista silencioso. ¿Por qué mantener a la Juve a toda costa? Si alguien la soporta como si fuera un adorno de familia, la confía a las personas equivocadas y no la defiende en las instancias oportunas, no la quiere. Nuestra Juventus era la de Andrea Agnelli, la de Antonio Giraudo. Ahora, en cambio, cada año se empieza de cero. Haría falta un Michel Platini a lo Boniperti».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Invocan a Del Piero

    Habla el accionista Ezio Mosso, según recoge Gazzetta.it: «Alessandro Del Piero nunca ha sido acercado a este entorno. Solo lo vemos en televisión; es el emblema de un gran campeón que nunca se ha enfrentado al club en los momentos difíciles y que lleva a la Juventus en la sangre. ¿Cuándo llegará el momento en que Alex pueda defender la causa de la Juventus con su carisma?».

  • CARNEVALI SOBRE LA FIGC

    Carnevali, sobre las elecciones de la FIGC: «Adriano Galliani y Giovanni Malagò son dos personalidades destacadas, personas de gran capacidad. Las votaciones, en cualquier caso, se celebrarán el 14 de diciembre, así que tenemos tiempo de sobra para evaluar y conocer también los programas. Creo que debemos escuchar también a todos los demás estamentos, pero pienso sobre todo que, como club, deberíamos contribuir a mejorar el sistema y apoyar a quien sea el nuevo presidente de la federación».

  • Carnevali sobre la directiva y la Next Gen

    Carnevali también habla de la actual directiva de la Juventus: «Solo he tomado una decisión en el plano técnico, con Ricky Massara, porque junto a Marco Ottolini podemos crear un equipo de trabajo más importante, un equipo de trabajo para la Juventus. Estamos haciendo muchas cosas, estamos incorporando una nueva área de scouting que quizá antes no existía. Por eso, ahora el objetivo es intentar obtener buenos resultados, tener un club ambicioso, pero, sobre todo, un equipo que pueda volver a ganar. El compromiso es total. Creo que, especialmente hoy, hacen falta planificación, competitividad y continuidad».

    Y sobre la Next Gen: «Debemos tener un proyecto global que abarque al primer equipo, la Next Gen y la cantera. Debemos hacer que la cantera vuelva a ser como en los últimos años, intentando siempre mejorar. Debemos aportar un poco más de italianidad a nuestra estructura. La Next Gen debe ser el buque insignia de este club para formar jóvenes que algún día puedan convertirse en jugadores de la Juventus».

Próximos partidos
AZ

AZ

Europa League

05 nov 2026

JUV

JUV