Julian Nagelsmann sigue apoyándolo: Leroy Sané vuelve a ser motivo de preocupación para la DFB

Como apuntó Lothar Matthäus, en un equipo donde todo encajaba, Sané desentonó un poco. Vuelve a planear el debate sobre su cabida en la selección, a la que llegó por las lesiones de Gnabry y Karl.

Aun así, Julian Nagelsmann podría reemplazarlo ante Costa de Marfil por Maximilian Beier o Jamie Leweling en la misma posición, o desplazar a Kai Havertz a la banda, aunque lo ve poco probable. «Se ha esforzado mucho, ha trabajado duro», elogió el seleccionador. «Ha estado muy presente, tanto en ataque como en defensa».

Pero también tuvo mala suerte. «Hizo un control de primera, pero luego envió el balón fuera por poco», criticó Matthäus en su análisis para el diario Bild. Antes, en otra jugada, no había acertado con el balón: «Tiene que aprovechar esas ocasiones», subrayó. De un jugador «con su clase, su calidad y su experiencia» se espera más.