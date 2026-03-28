Julian Nagelsmann se pronuncia en contra de las críticas «injustificadas» hacia Florian Wirtz, mientras que el seleccionador alemán confía en que la estrella del Liverpool «saldrá fortalecido» de esta mala racha

A pesar de su meteórico ascenso —desde convertirse en el goleador más joven de la historia de la Bundesliga hasta marcar 18 goles y ser nombrado Jugador de la Temporada durante el doblete nacional sin derrotas del Bayer Leverkusen en la temporada 2023-24—, la joven estrella se enfrenta ahora a una presión cada vez mayor en Anfield tras su espectacular fichaje este verano. Sin embargo, Nagelsmann sigue apoyándole firmemente, argumentando que la reacción del público ha sido demasiado severa para un jugador que, a pesar de su amplia experiencia, sigue atravesando un cambio significativo en su carrera.

En declaraciones realizadas durante el parón internacional, Nagelsmann expresó su frustración por la narrativa que rodea al jugador de 22 años.

«Fue una situación totalmente normal que afecta a un jugador joven. Es alguien con emociones y primero tiene que lidiar con las críticas. Con esa intensidad, no estaba justificado», declaró el seleccionador alemán a los periodistas mientras su equipo se preparaba para el partido amistoso contra Ghana del lunes.



