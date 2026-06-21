En materia de celebraciones de goles, Deniz Undav aún puede aprender mucho de Roger Milla. Con 38 años, el delantero camerunés se convirtió en el prototipo del «supersuplente» en el Mundial de 1990 y, de paso, inventó la celebración coreografiada: siempre bailaba alrededor de los banderines de córner tras marcar.
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¡Julian Nagelsmann no puede flaquear con Deniz Undav! Ahora debe hacer un cambio en la selección alemana
Milla sumó cinco puntos como suplente en aquel partido. Ese fue el récord del Mundial durante mucho tiempo, hasta que llegó Deniz: un gol y dos asistencias contra Curazao, y dos goles ante Costa de Marfil. Récord igualado en 56 minutos de juego.
En su momento más importante hasta la fecha, Undav no hizo ningún baile ni mostró celebración especial. Tras el gol de la victoria contra Costa de Marfil en el descuento, pareció no saber qué hacer. Primero abrió los brazos, luego señaló con el índice derecho que no había fuera de juego, dio un paso atrás y, antes de que pudiera seguir, sus compañeros se abalanzaron sobre él.
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Deniz Undav es un arma única en el mundo.
Tras varios partidos decepcionantes de Alemania, Undav marcó dos goles en los últimos minutos ante Costa de Marfil y cambió el partido. Así, Alemania vuelve a una fase eliminatoria de un Mundial por primera vez desde 2014 y, gracias a la derrota de Ecuador frente a Curazao, ya asegura el primer puesto del grupo.
Ya tras anotar tres veces como suplente en el 7-1 contra Curazao, se debatía si merecía un lugar en el once. Tras brillar ante una Costa de Marfil superior, la respuesta es clara: sí, se lo habría ganado. El propio Undav eludió las preguntas al respecto en Toronto, mientras que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, afirmó: «Es algo totalmente posible».
Precisamente por eso, Nagelsmann no debería dudar: con este jugador de 29 años del Stuttgart tiene una baza segura, lista para entrar en cualquier momento. La afición ya lo coreaba antes de que saltara al campo. Su entrada siempre da un impulso inmediato al equipo, aunque los rivales también conocen sus números.
Sería útil también en el once, pero como comodín es un arma única. Nagelsmann no debería prescindir de él.
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Selección alemana: Julian Nagelsmann debería sentar ahora a Leroy Sané en el banquillo
Sin embargo, el «superjoker» Undav, la victoria in extremis y la gran mentalidad del equipo no deben ocultar que el partido ante Costa de Marfil fue, en general, decepcionante. La defensa alemana volvió a mostrarse inestable y el ataque careció de ideas.
A Nagelsmann le conviene que su equipo ya sea líder del grupo antes del tercer partido. Contra Ecuador podrá seguir encontrando su ritmo sin presión. Lo mejor sería no hacer muchos cambios y mantener juntos en el once a los tres delanteros —Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz—, cuya importancia y talento son indiscutibles.
Al mismo tiempo, sería útil probar en la banda derecha una alternativa a Leroy Sané, quien volvió a decepcionar en ataque ante Costa de Marfil. Bajo el argumento de que el encuentro ante Ecuador no tiene trascendencia deportiva, Nagelsmann podría, pese a su lealtad y a los elogios por su labor defensiva, dejarlo fuera del once sin perder prestigio, y darle minutos a Jamie Leweling.