Julian Nagelsmann mantiene su confianza en Jamal Musiala y Florian Wirtz pese a su bajo rendimiento, y el seleccionador alemán promete sacar lo mejor de ambos

Nagelsmann elogió la entrega de Wirtz, pese a que el jugador del Bayer Leverkusen no marcó. También pidió paciencia con Musiala, destacando su larga baja por lesión en el Bayern de Múnich.

«Flo se ha entregado al máximo y lo ha dado todo», declaró Nagelsmann a los periodistas. «Le falta suerte. Ha realizado dos o tres regates de primera categoría dentro del área. Le falta marcar el gol».

Sobre Musiala, añadió: «Lleva un año de baja. Todos sabemos de lo que es capaz. Debemos sacarle lo mejor. ¡El gran momento de ambos llegará el lunes!».