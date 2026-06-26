Julian Nagelsmann frena a una estrella «de talla mundial» al alinearla en una posición inadecuada, afirma una leyenda del fútbol alemán

Matthaus insiste en que el capitán está desaprovechado en la banda y no influye desde atrás.

En declaraciones a Bild, Matthaus afirmó: «Hacedle un favor y sacadlo de la línea defensiva. No veo en el campo al Joshua que conozco desde hace años. En el Bayern de Múnich es un jugador de talla mundial. En cuanto a su lenguaje corporal y su posicionamiento, no lo veo como alguien que lidere al equipo o ejerza influencia cuando las cosas no van bien. Desde el puesto de lateral derecho, parece que simplemente no es capaz de hacerlo».

Sin embargo, el seleccionador Nagelsmann defendió su doble pivote formado por Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic, y lo calificó de «bueno». También recordó que Kimmich fue un «lateral derecho de primer nivel, con diferencia el de mejores estadísticas» en la Eurocopa 2024 y añadió: «No quiero prescindir ni de Felix ni de Pavlo».