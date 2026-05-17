Se esperaba que Nagelsmann aclarara la plantilla para el Mundial 2026 en «ZDF-Sportstudio». Sin embargo, al posponer el anuncio de los 26 jugadores al 21 de mayo, toda la atención recayó en Neuer y en su posible regreso a la selección a los 40 años.

Nagelsmann ya aclaró: «Neuer se retiró por voluntad propia y no hay nada que discutir». Pero su silencio reciente alimenta rumores: el capitán del Bayern podría recuperar la titularidad ante Oliver Baumann, del Hoffenheim.