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¡Julian Nagelsmann dimite! El seleccionador de Alemania renuncia tras los rumores sobre Jürgen Klopp y el fracaso en el Mundial
Alemania sufre una derrota histórica en el Mundial
Cuatro días después de que la cuatro veces campeona Alemania cayera eliminada por la modesta Paraguay en una dramática tanda de penaltis, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó la salida del seleccionador. Tras un tenso 1-1 en la prórroga, los fallos de Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah sellaron la derrota por 4-3. Es la primera vez que la potencia europea cae en un Mundial en los penaltis.
Un comunicado confirmó que la junta directiva de la DFB «decidió por unanimidad, a propuesta del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, rescindir de inmediato la relación contractual» con Nagelsmann.
Además, se indicó que el técnico había pedido ser relevado el día anterior, en una reunión privada con la directiva tras el resultado de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, solicitud que los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión aceptaron.
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Nagelsmann se pronuncia tras su salida
Según *Bild*, la posición de Nagelsmann se volvió insostenible tras un análisis en la sede de la DFB. Aunque el entrenador quería quedarse, el director deportivo Rudi Voller le aconsejó dimitir.
Nagelsmann explicó: «He reflexionado mucho desde nuestra eliminación y he consultado con personas de confianza. La decisión no me ha resultado fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras esta decepción, se merecen empezar de cero. Quiero dar las gracias a mi cuerpo técnico, al equipo de apoyo y a todos los miembros de la federación que nos han respaldado, especialmente a los jugadores con los que he tenido el privilegio de trabajar. También quiero expresar mi especial agradecimiento a la afición. Nos habéis animado, habéis confiado en nosotros y nos habéis dado energía, incluso en los momentos difíciles. Me duele de verdad que os hayamos decepcionado y no hayamos podido ofreceros más noches memorables de fútbol en este Mundial. ¡Os merecíais mucho más!».
Una época de estancamiento exige una reforma profunda
El fracaso en el torneo evidencia el declive de la «Die Mannschaft», que solo ha alcanzado unos cuartos de final en un gran torneo desde 2016. Aunque Nagelsmann se marcha con un historial respetable, la revista «Kicker»informa de que la DFB quería su salida, con Jürgen Klopp como candidato preferido. La rescisión de su contrato, vigente hasta la Euro 2028, podría costar una indemnización multimillonaria, aunque es improbable que Klopp, actualmente en Red Bull, sea nombrado de inmediato.
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La Liga de las Naciones, un campo de pruebas
Alemania vive una transición tras la salida de su seleccionador. Los responsables buscan un sustituto antes del parón internacional. La selección, baja de ánimo, volverá a la acción el 24 de septiembre visitando a Países Bajos en la Liga de Naciones. Contratar rápido a un técnico de nivel es clave para recuperar la confianza del país y superar un grupo muy competitivo.
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