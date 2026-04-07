Julian Nagelsmann cogió el teléfono: al parecer, existe un acuerdo entre el seleccionador nacional y el delantero del VfB Deniz Undav

Al parecer, esta medida se había vuelto necesaria porque la posición de Undav en el equipo de Nagelsmann era objeto de acalorados debates entre aficionados y expertos. El delantero centro ambidiestro es el atacante alemán más peligroso de esta temporada, con 36 puntos en 39 partidos (23 goles y 13 asistencias). Sin embargo, Nagelsmann no ve a Undav, por el momento, como candidato para su once inicial en el Mundial, sino que ha dejado entrever en varias ocasiones que Undav deberá conformarse con el papel de suplente.

Undav, que marcó el gol de la victoria como suplente contra Ghana en Stuttgart, expresó posteriormente su esperanza de cambiar su papel con más goles en la recta final de la temporada. Nagelsmann respondió que eso era bastante improbable y que, con ese tipo de declaraciones, Undav solo se estaba presionando a sí mismo.

El exjugador internacional Stefan Effenberg criticó a continuación en el programa «Doppelpass» de Sport1: «Nunca se debe hablar así de un jugador de tu equipo. Eso no se hace. Se hace a puerta cerrada, pero no en público».

Sin embargo, al parecer, la relación entre ambos no se ha visto afectada, sino que sigue «intacta y caracterizada por una gran franqueza».

Esto concuerda con la declaración de Undav en Sky tras la derrota por 0-2 de su equipo, el Stuttgart, ante el BVB el fin de semana. Al ser preguntado por Nagelsmann, dijo: «No quiero entrar en ese tema. El asunto está zanjado, todo va bien entre nosotros».



