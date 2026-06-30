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Julian Nagelsmann califica de «escándalo» el gol anulado a Jonathan Tah con la selección alemana y pierde los estribos con un periodista tras la derrota ante Paraguay en el Mundial
La polémica sobre el VAR eclipsa la eliminación de Alemania
Alemania cayó 4-3 en los penaltis ante Paraguay tras empatar 1-1 en la prórroga y quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial. La temprana salida aumenta la presión sobre Nagelsmann.
El momento clave llegó en la prórroga: Tah marcó, pero el VAR anuló el gol por una falta previa de Waldemar Anton al portero paraguayo Orlando Gill. Nagelsmann lo tildó de «escándalo».
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Nagelsmann condena el gol anulado
Nagelsmann habló de la polémica decisión en una entrevista con ZDF tras el partido. Reconoció los errores de Alemania, pero insistió en que anular el gol de Tah fue un error grave.
«Tuvimos una construcción de juego muy lenta; tardamos una eternidad en pasar el balón de una banda a otra», explicó Nagelsmann. «En algún momento, cambiamos a un juego más directo y fue importante enviar balones precisos al área.
En un momento tuvimos seis o siete jugadores de más de 1,88 m en el campo y 11 o 12 corners. De uno marcamos, pero el árbitro lo anuló; no sé qué vio, es una broma.
«Así son las cosas, no sirve lamentarse. Debimos controlar el partido desde el principio y no lo hicimos».
Tras ver la repetición, añadió: «Lo estoy viendo de nuevo ahora mismo. No es solo un escándalo, es un escándalo absoluto. Eso no es ni remotamente una falta».
La frustración llegó a su punto álgido tras la eliminación de Alemania
La entrevista se tensó cuando se preguntó varias veces a Nagelsmann sobre el bajón de Alemania tras ganar 7-1 a Curazao. Al insistirse en las deficiencias tácticas, el seleccionador perdió la paciencia.
«Ya lo dije: nuestra construcción del juego fue demasiado lenta. Lo repito por tercera vez», afirmó.
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Alemania debe hacer balance tras su temprana eliminación
Alemania quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial, lo que deja a Nagelsmann y a su plantilla ante un largo periodo de reflexión. Ahora se analizarán la polémica eliminación y las actuaciones que impidieron al favorito avanzar de la primera ronda.