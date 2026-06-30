Julian Nagelsmann califica de «escándalo» el gol anulado a Jonathan Tah con la selección alemana y pierde los estribos con un periodista tras la derrota ante Paraguay en el Mundial

Nagelsmann habló de la polémica decisión en una entrevista con ZDF tras el partido. Reconoció los errores de Alemania, pero insistió en que anular el gol de Tah fue un error grave.

«Tuvimos una construcción de juego muy lenta; tardamos una eternidad en pasar el balón de una banda a otra», explicó Nagelsmann. «En algún momento, cambiamos a un juego más directo y fue importante enviar balones precisos al área.

En un momento tuvimos seis o siete jugadores de más de 1,88 m en el campo y 11 o 12 corners. De uno marcamos, pero el árbitro lo anuló; no sé qué vio, es una broma.

«Así son las cosas, no sirve lamentarse. Debimos controlar el partido desde el principio y no lo hicimos».

Tras ver la repetición, añadió: «Lo estoy viendo de nuevo ahora mismo. No es solo un escándalo, es un escándalo absoluto. Eso no es ni remotamente una falta».