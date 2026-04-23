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Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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¿¡Julian Álvarez y Alessandro Bastoni al Barcelona?! Así podrían los blaugranas permitirse una campaña de fichajes veraniega para volver a luchar por la Liga de Campeones

Analysis
Barcelona
J. Alvarez
A. Bastoni
Primera División
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Barcelona vs Celta Vigo

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, prefiere evitar preguntas sobre el mercado de fichajes de verano. Aunque el equipo culé lidera la Liga con nueve puntos sobre el Real Madrid, aún hay trabajo por hacer, quizá sin Lamine Yamal por lesión, y, como recordó Flick el martes, «La Liga no es fácil».

Sin embargo, ganar la Liga de Campeones es aún más difícil, y conquistar Europa sigue siendo el sueño del Barça, por eso la eliminación en cuartos de final de este año ha sido un golpe tan duro. Los blaugranas creían que podían superar la semifinal del año pasado, pero volvieron a quedarse cortos y solo pudieron culparse a sí mismos, tras sufrir una expulsión en cada partido de la eliminatoria que les llevó a caer por un 3-2 global ante el Atlético de Madrid.

Flick insiste en que el Barça está cerca de acabar con 11 años sin ganar la Liga de Campeones. «El equipo es joven y tiene mucho potencial», afirmó el alemán. «Tenemos buena estructura, pero debemos fichar bien y evitar errores».

Tiene razón: el club dispondrá de fondos este verano, pero debe gastarlos con prudencia. Flick asegura que, junto al director deportivo Deco, tiene «ideas muy claras» para dar el salto de calidad, y según la prensa española eso pasa por fichar a Julián Álvarez y Alessandro Bastoni.

¿Es lógico destinar casi todo el presupuesto a dos fichajes? ¿Y puede el Barça permitirse realmente ambos?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Relleno blando

    A pesar de las dudas que genera la defensa adelantada de Flick, es evidente que al Barcelona le falta calidad en el centro. Pau Cubarsi, con solo 19 años, muestra un talento extraordinario, pero ya no tiene al lado a un central experimentado como Íñigo Martínez, quien se marchó a Arabia Saudí.

    Ronald Araujo es el capitán, pero más un lastre que un líder; y aunque Eric García y Gerard Martín son sólidos, no bastan para un equipo que aspira a la Liga de Campeones.

    Andreas Christensen, cuyo contrato vence este verano, podría marcharse; su lesión el curso pasado, que facilitó el fichaje de Dani Olmo, fue su mayor aportación.

    Por eso, fichar un central zurdo de primer nivel es urgente, y Bastoni parece el candidato ideal.

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  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Es hora de pasar página

    Antes del inicio de esta temporada, que ha sido una pesadilla para el defensa del Inter, el argumento habría sido más fácil de sostener.

    Bastoni se convirtió en el enemigo público número uno en Italia por celebrar de forma vergonzosa la lamentable simulación con la que provocó la expulsión de Pierre Kalulu en la victoria del Inter sobre la Juventus en San Siro, en febrero. Evadió la sanción por la simulación, pero el karma lo alcanzó menos de un mes después: vio la roja directa en la repesca mundialista contra Bosnia y Herzegovina, eliminando a Italia del torneo de este verano en Norteamérica.

    La opinión general es que necesita un cambio de aires y, en un impulso para el Barça, el Inter —con problemas financieros— está dispuesto a vender al jugador de 27 años.

    Aunque se duda de su adaptación a una defensa de cuatro —se cree que solo rinde bien en una de tres—, no le faltarán pretendientes, entre ellos el Liverpool.


  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Un traspaso a cambio de un jugador y dinero?

    Sin embargo, Bastoni quiere fichar por el Barça. Según Mundo Deportivo, está a punto de firmar un contrato de cinco años tras aceptar reducir su salario para ajustarse a las restricciones presupuestarias del club.

    El Inter pide unos 70 millones de euros por el defensa, pero aceptaría un intercambio de jugadores más dinero. El Barça podría incluir a Héctor Fort,quien regresará de su cesión en el Elche.

    Los extremos Roony Bardghji y Aron Yaakobishvili podrían incluirse para equilibrar la operación, que parece más probable que imposible. En cambio, el fichaje de Álvarez es otra historia.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Abierto a la posibilidad

    Al igual que con Bastoni, la prensa catalana asegura que Álvarez prefiere el Barcelona este verano y es probable que así sea. El delantero del Atlético no ha desmentido los rumores sobre su posible fichaje por uno de los principales rivales de su club.

    «Veo lo que dicen en redes y, en España, se habla mucho de mí y del Barcelona», declaró a L’Equipe en noviembre. «Ahora estoy centrado en el Atlético y revisaremos la situación al final de la temporada».

    Desde entonces, los rojiblancos eliminaron al Barça de la Champions y ahora están a solo tres partidos de ganar la Copa de Europa por primera vez, así que no es seguro que Álvarez quiera irse. Y, aun queriendo, ¿lo dejaría marchar el Atlético? ¿Al Barcelona? ¿Por un precio que los catalanes puedan pagar?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    El sustituto ideal de Lewandowski

    El Atlético pagó 95 millones de euros por Álvarez al Manchester City en 2024 y le quedan seis años de contrato, así que no aceptará menos de 100 millones. En un mercado donde los delanteros centro de élite escasean, su valor ha subido en los últimos dos años, y también lo siguen París Saint-Germain, Arsenal y Chelsea.

    Es un ‘9’ rápido, fuerte, ágil, versátil y trabajador, con un disparo potente que lo hace peligroso a balón parado y un historial de brillar en los grandes escenarios. Por eso el Barça ve en él el mejor recambio para Robert Lewandowski.

    La cuestión no es si Álvarez sería un buen fichaje, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Barça si se desata una subasta por el jugador de 26 años.

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    «Por el buen camino»

    El Barça está cerca de sanear sus cuentas. El presidente de La Liga, Javier Tebas, reconoció que el club «va por buen camino» para cumplir la norma financiera 1:1, que permite a los equipos dentro de su límite salarial invertir el 100 % de los ingresos por ventas o ahorros en fichajes.

    El tesorero azulgrana, Ferran Olive, asegura que faltan solo 10 o 12 millones para lograrlo y que «elclub puede fichar un delantero de primer nivel este verano; de hecho, lo buscamos activamente».

    Álvarez es el objetivo principal, aunque no el único: también suena Alexander Sorloth, compañero suyo en el Atlético, por un coste menor.

    Se estima que el Barça contará con unos 130 millones de euros para fichajes este verano, por lo que ha perdido interés en ejercer la opción de compra de Marcus Rashford (30 millones de euros), que parecía segura hace meses. En su lugar, el Barça valora alternativas más jóvenes y económicas como Víctor Muñoz, Ez Abde, Jan Virgili y Andreas Schjelderup.

    Desvincular a Lewandowski, Christensen y, posiblemente, a Ter Stegen aliviaría la masa salarial, pero aún así hará falta dinero fresco para fichar a Bastoni y a Álvarez. Afortunadamente, tienen activos prescindibles como Ferran Torres, Marc Casado e incluso Alejandro Balde, mientras se rumorea un fichaje asequible de Alejandro Grimaldo, del Bayer Leverkusen.

    Torres no ha convencido como nueve y atrae a clubes de Inglaterra e Italia; Casado sobra en la zona más poblada del plantel, y la irregularidad de Balde esta temporada podría facilitar su traspaso, con la misma lógica que el del mediocampista.

    En La Liga aún hay trabajo por hacer, y con los fichajes y sobre todo las inscripciones nunca se puede dar nada por sentado en el Barça. La única certeza es la incertidumbre.

    Por eso Flick es cauteloso: el margen de maniobra y de error es mínimo. Aun así, fichar a Bastoni y Álvarez es complicado pero no imposible, y sería un mercado casi perfecto para el Barça.

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