¿¡Julian Álvarez y Alessandro Bastoni al Barcelona?! Así podrían los blaugranas permitirse una campaña de fichajes veraniega para volver a luchar por la Liga de Campeones

Sin embargo, ganar la Liga de Campeones es aún más difícil, y conquistar Europa sigue siendo el sueño del Barça, por eso la eliminación en cuartos de final de este año ha sido un golpe tan duro. Los blaugranas creían que podían superar la semifinal del año pasado, pero volvieron a quedarse cortos y solo pudieron culparse a sí mismos, tras sufrir una expulsión en cada partido de la eliminatoria que les llevó a caer por un 3-2 global ante el Atlético de Madrid.

Flick insiste en que el Barça está cerca de acabar con 11 años sin ganar la Liga de Campeones. «El equipo es joven y tiene mucho potencial», afirmó el alemán. «Tenemos buena estructura, pero debemos fichar bien y evitar errores».

Tiene razón: el club dispondrá de fondos este verano, pero debe gastarlos con prudencia. Flick asegura que, junto al director deportivo Deco, tiene «ideas muy claras» para dar el salto de calidad, y según la prensa española eso pasa por fichar a Julián Álvarez y Alessandro Bastoni.

¿Es lógico destinar casi todo el presupuesto a dos fichajes? ¿Y puede el Barça permitirse realmente ambos?