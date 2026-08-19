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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Julián Alvarez se pierde la victoria inaugural del Atlético de Madrid mientras Diego Simeone explica su ausencia en medio de la saga de su fichaje

Fichajes
D. Simeone
Julián Álvarez
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Julián Alvarez se quedó completamente fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para su partido inaugural de La Liga contra el Málaga este miércoles. La sonada ausencia llega en medio de una intensa especulación que vincula al argentino con un movimiento al Barcelona, pese a que Diego Simeone insiste en que el delantero simplemente necesita más tiempo para entrenarse tras sus recientes compromisos internacionales con Argentina.

  • Álvarez se pierde la victoria en el estreno

    Alvarez fue una ausencia destacada cuando el Atlético de Madrid arrancó su campaña de LaLiga con una victoria por 2-0 sobre el Málaga el miércoles. Mientras el argentino observaba desde la distancia, Ademola Lookman encabezó el ataque como único delantero y disputó el partido completo. Los goles en la segunda parte de Kang-in Lee y Alex Baena aseguraron el triunfo.

    Sin embargo, Alvarez ha sido objeto de una intensa especulación sobre su futuro, con Barcelona y Arsenal deseosos de hacerse con su fichaje. A pesar de su deseo de marcharse, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme y ha señalado una cláusula de rescisión de 490 millones de euros. El club ha cerrado prácticamente la puerta a cualquier negociación.

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    Simeone explica la ausencia

    Según el Mirror, el técnico Diego Simeone abordó la situación directamente y aseguró que la ausencia se debió únicamente al estado físico tras la final del Mundial, y no a un traspaso inminente.

    Curiosamente, Baena fue incluido en la convocatoria e incluso marcó, pese a haber estado un tiempo similar fuera por compromisos internacionales. Simeone explicó su decisión y declaró: «Yo me encargo de la parte deportiva. [Julian] es un chico extraordinario. Hablamos, como hacemos siempre... Necesitamos más sesiones de entrenamiento con él. Es el mejor jugador que tenemos en ataque, lo he dicho y lo sigo pensando. Quiero construir un equipo a su alrededor».

  • Se hace evidente el descontento del jugador

    A pesar de que Simeone insiste en que Alvarez sigue siendo una pieza central de sus planes en el Riyadh Air Metropolitano, el jugador parece profundamente insatisfecho con la situación actual. Los informes indican que Simeone y Alvarez mantuvieron conversaciones cara a cara en las que el delantero reiteró su deseo de marcharse al Barcelona.

    Además, se ha destacado que Alvarez mostró su frustración durante las últimas sesiones de entrenamiento. En su foto oficial publicada el miércoles, Alvarez aparecía afeitado y visiblemente malhumorado, un contraste marcado con su habitual actitud alegre durante las dos temporadas anteriores. Simeone reconoció el ruido externo y añadió: «La gente tendrá sus opiniones. Soy muy respetuoso con las opiniones de la gente, siempre lo he sido en estas situaciones: Diego Costa, [Antoine] Griezmann y ahora Julián».

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    ¿Qué pasa después?

    Álvarez seguirá entrenándose con el Atlético de Madrid mientras intenta mejorar su estado físico de cara a su próximo partido, en casa ante el Villarreal el 23 de agosto. Con el mercado de fichajes acercándose a su cierre y el club exigiendo una cifra irreal de 490 millones de euros, es probable que Álvarez tenga que aceptar que su futuro inmediato está en Madrid. El Barcelona tendrá que buscar rápidamente objetivos alternativos para su ataque si no puede financiar una oferta histórica.

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