Durante gran parte del mercado, parecía que Alvarez estaba destinado al Spotify Camp Nou. El entorno del jugador se había mostrado activo a la hora de explorar un traspaso a Cataluña, y la reunión entre el director deportivo del Barcelona, Deco se reúne con el agente de Alvarez, Hidalgo, en Madrid fue un momento clave que señaló la seria intención del Barça de hacerse con el ganador del Mundial de 2022. Sin embargo, la cúpula del Atlético, liderada por el CEO Miguel Angel Gil Marin, se mantuvo firme en su negativa a reforzar a un rival directo en La Liga.

Durante gran parte del mercado, parecía que Alvarez estaba destinado al Spotify Camp Nou. El entorno del jugador se había mostrado activo a la hora de explorar un traspaso a Cataluña, y una cumbre en Madrid entre el director deportivo del Barcelona, Deco, y el agente de Alvarez, Fernando Hidalgo, subrayó la seria intención del Barça de fichar al ganador del Mundial de 2022. Sin embargo, la cúpula del Atlético, liderada por el CEO Miguel Angel Gil Marin, se mantuvo firme en su negativa a reforzar a un rival directo en La Liga.