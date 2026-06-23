Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Julian AlvarezGetty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

¡Julian Álvarez quiere marcharse! La estrella del Atlético de Madrid afirma que su venta sería «lo mejor para todos» y ruega fichar por el Barcelona, el equipo de sus «sueños»

Fichajes
Julián Álvarez
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Argentina

El internacional argentino Julián Álvarez ha sorprendido al Atlético de Madrid al pedir su salida este verano. El delantero quiere marcharse, y el Barcelona ya se prepara para ficharlo ante el interés de otros grandes clubes europeos.

  • El delantero exige marcharse este verano

    El delantero de 26 años quiere dejar el equipo de Diego Simeone, y su fichaje ya genera puja. Llegó del Manchester City en 2024 por 95 millones de euros, pero ahora busca nuevos horizontes. El Barcelona lo tiene en lo más alto de su lista para sustituir a Robert Lewandowski, cuyo contrato vence en el Camp Nou. Según informes, el Barça es el destino preferido de Álvarez.


    • Anuncios
  • Julian Alvarez - ArgentinaGetty

    Álvarez solicita el traspaso

    El versátil delantero rompió su silencio tras ayudar a Argentina a vencer 2-0 a Austria en el Mundial.

    En declaraciones a ESPN, afirmó: «No creo que sea el momento adecuado para hablar, pero tampoco quiero esconderme. Intento ser honesto. He hablado con la gente del Atlético con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño».

  • Los pesos pesados europeos desatan una guerra de ofertas

    El Barcelona es el favorito para fichar a Álvarez, aunque el jugador tiene contrato hasta 2030, lo que fortalece la posición de su actual club pese a su malestar. Según ESPN, PSG y Arsenal siguen interesados, mientras que el Real Madrid, su rival histórico, vio rechazada una oferta de 150 millones de euros.

    La situación ha generado gran tensión, llevando al Atlético a publicar contundentes declaraciones en redes sociales que condenan a Barcelona por supuestas filtraciones mediáticas y falta de respeto.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    El empate allana el camino para un partido espectacular

    Se prevé una dura batalla administrativa: el delantero presiona para irse al club que quiere, mientras el Atlético rechaza cualquier oferta nacional. El Barcelona debe resolver este punto muerto rápido, antes de que otros grandes de Europa suban el precio en el mercado de verano.