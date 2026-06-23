¡Julian Álvarez quiere marcharse! La estrella del Atlético de Madrid afirma que su venta sería «lo mejor para todos» y ruega fichar por el Barcelona, el equipo de sus «sueños»

El versátil delantero rompió su silencio tras ayudar a Argentina a vencer 2-0 a Austria en el Mundial.

En declaraciones a ESPN, afirmó: «No creo que sea el momento adecuado para hablar, pero tampoco quiero esconderme. Intento ser honesto. He hablado con la gente del Atlético con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño».