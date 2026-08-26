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Julián Álvarez IGNORA la llamada de Mikel Arteta mientras la estrella del Atlético de Madrid presiona para irse al Barcelona
Álvarez frena su salida del Atlético de Madrid
Alvarez se encuentra en una encrucijada en el mercado de fichajes a medida que la ventana estival se acerca a su cierre. El delantero argentino está actualmente atrapado en el Atlético, con su futuro inmediato pendiendo de un hilo. Aunque el Arsenal ha surgido como uno de los principales pretendientes, Alvarez se resiste activamente a regresar a la Premier League. Esta postura ha generado un gran quebradero de cabeza para el conjunto español, que está desesperado por dar salida al delantero.
El Atlético necesita generar fondos para nuevas incorporaciones y quiere evitar mantener en su plantilla a un jugador descontento. Sin embargo, su solución ideal, un lucrativo traspaso a Inglaterra, está topándose actualmente con un muro.
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El delantero ignora la llamada de Arteta
La magnitud de la reticencia de Alvarez a fichar por el Arsenal ha quedado reflejada en unas sorprendentes informaciones llegadas desde España. Según se informa, la exestrella del Manchester City se niega siquiera a contemplar negociaciones con el Arsenal. Hablando en El Chiringuito, Josep Pedrerol reveló hasta qué punto está llegando el jugador.
«Me cuentan que el otro día Julian Alvarez no quiso responder a la llamada de teléfono de Mikel Arteta», afirmó Pedrerol. «Arteta llamó a Julian y él no lo cogió porque Julian Alvarez no quiere volver a la Premier League, y el Atlético necesita que se vaya a la Premier League porque no quiere a un jugador descontento y necesita dinero para fichar».
El Barcelona espera un compromiso del Atlético
Con la vía de la Premier League bloqueada, el Barcelona sigue muy de cerca la situación. Según las informaciones, el gigante catalán está esperando a que el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, se trague su orgullo y autorice un traspaso dentro de España. El culebrón ya ha provocado tensión entre los clubes rivales. Pedrerol señaló que en el Barça ha sorprendido la reciente intervención del presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que rara vez adopta una postura pública, pero que ha criticado duramente al Barça durante este proceso.
Pedrerol añadió: "El Atlético necesita que se marche allí. No quieren a un jugador descontento en la plantilla y necesitan los fondos para nuevos fichajes. El Atlético está en una situación difícil, y el Barcelona espera que Gil Marín acabe tragándose su orgullo y permita que Julián se una al Barça, ya que es la única opción real disponible.
"En el Barça ha sorprendido mucho ver a Enrique Cerezo entrar en la batalla. Cerezo suele evitar posicionarse, pero ha criticado abiertamente al Barça en varias declaraciones, una actitud que ha pillado al club por sorpresa. Si la prioridad fuera lo mejor para el club, sería vendido".
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Aumenta la presión sobre el Atlético para vender
Al Atlético de Madrid se le acaba rápidamente el tiempo para resolver este complejo rompecabezas en el mercado de fichajes. A medida que se acerca la fecha límite, la posición negociadora del club se debilita de forma significativa.
Los rojiblancos deben decidir ahora si ceden y negocian con un rival directo. Si no se alcanza un acuerdo con el Barcelona o aparece un comprador alternativo por sorpresa, Diego Simeone se enfrenta a la difícil tarea de reintegrar en su plantilla a un jugador profundamente descontento.
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