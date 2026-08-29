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Julián Álvarez descarta un sensacional regreso al Manchester City y rechaza al Arsenal
Álvarez rechaza un sorprendente regreso al Manchester City
Álvarez ha rechazado categóricamente la oportunidad de protagonizar un sorprendente regreso al Etihad Stadium, según Cadena SER. El Manchester City se puso en contacto con el Atlético para expresar su interés en volver a fichar a su antiguo delantero, pero Álvarez comunicó al campeón de la Premier League que no tiene ningún deseo de regresar a Mánchester antes incluso de que pudiera presentarse una oferta oficial.
La firme negativa del jugador de 26 años llega en un momento en el que sigue inmerso en un tenso pulso con el Atlético de Madrid en lo que se ha convertido en el mayor culebrón del mercado de fichajes veraniego. A pesar de ser el objetivo prioritario del Arsenal y el fichaje soñado en el norte de Londres, el delantero también ha rechazado al Arsenal en numerosas ocasiones.
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El sueño del Barcelona se estanca pese a la admisión de Laporta
En lugar de mudarse a Londres o Mánchester, Álvarez está desesperado por fichar por el Barcelona, que anteriormente fracasó con una oferta de 100 millones de euros (86 millones de libras) a principios de este verano. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó esta semana en una declaración pública el interés continuado del club, al admitir que es «de dominio público» que el delantero argentino quiere unirse a ellos.
Sin embargo, el Atlético se niega a hacer negocios con su rival de LaLiga bajo cualquier circunstancia. El club madrileño reiteró esta semana su firme postura, al insistir en que hay una «probabilidad del cero por ciento» de vender al delantero estrella al Barça.
Las complicaciones con el visado marcan el rechazo de la Premier League
Según se informa, la firme reticencia de Alvarez a regresar a Inglaterra está motivada por circunstancias personales más que por razones futbolísticas. El argentino es consciente de unas normativas específicas sobre visados en el Reino Unido que crearían una dificultad importante para que su familia pudiera visitarle, mientras que no afronta ese tipo de complicaciones viviendo en España.
La situación marca un cambio claro respecto a su exitosa primera etapa en Inglaterra, después de haber llegado originalmente al City procedente de River Plate por 14 millones de libras en enero de 2022. Alvarez pasó a marcar 36 goles en 103 partidos y ayudó al equipo de Guardiola a conquistar un histórico triplete antes de marcharse al Atlético hace dos veranos en una operación de 82 millones de libras.
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El pulso deja en el aire el futuro del delantero
Aunque Cadena SER señala que Álvarez es cada vez más consciente de que el Arsenal representa su única vía de salida realista del Atlético, sigue empeñado en quedarse en España. Como resultado, el delantero se encuentra atrapado entre un club que no está dispuesto a vender al Barça y su propia negativa a regresar a Inglaterra.
Con el City rechazado oficialmente y el Atlético negándose a negociar con el Barça, el mediático culebrón del traspaso sigue completamente bloqueado. Álvarez debe decidir ahora si reconstruir su relación en Madrid o seguir esperando un avance antes de que se cierre el mercado de fichajes.
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