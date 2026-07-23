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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Julian Álvarez, Bruno Guimaraes y las 10 sagas de fichajes más sonadas que aún quedan por resolver antes de que termine el mercado de verano

Analysis
Premier League
Julián Álvarez
B. Guimaraes
M. Olise
Enzo Fernández
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Y. Diomande
A. Bouaddi
A. Scott
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Liverpool
Atlético Madrid
Newcastle
Primera División
Bundesliga
Ligue 1

El Mundial ya acabó y, con los amistosos de pretemporada a punto de empezar, la nueva temporada de clubes se nos viene encima. Los directivos están inquietos por los fichajes y los entrenadores quieren saber qué jugadores tendrán disponibles en las próximas semanas.

Algunos fichajes son más difíciles de cerrar, y cada verano surgen sagas que se extienden hasta el último momento del mercado. Este año no es la excepción: la perturbación causada por el Mundial deja más grandes nombres con futuro incierto de lo habitual en esta fase de la temporada baja.

¿Quiénes serán los protagonistas de la segunda mitad del mercado, cuando al fin se oficialicen sus traspasos? GOAL repasa los 10 jugadores que aún buscan una salida.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Álvarez

    La palabra «saga» se inventó para historias como las que han rodeado a Julián Álvarez este verano. Desde hacía tiempo se daba por hecho que el delantero argentino abandonaría el Atlético de Madrid tras no haber conseguido ningún título en la temporada 2025-26, pero nadie podría haber previsto el drama que ha rodeado a Álvarez hasta ahora.

    El Barcelona, que busca un ‘9’ tras la salida de Robert Lewandowski, parece su destino más probable; sin embargo, la relación entre ambos clubes se tensó cuando el Atlético respondió a las noticias sobre el interés blaugrana asegurando en redes que sus ofertas por Lamine Yamal y Pedri eran irrisorias. Desde entonces se desató una guerra de palabras y las ofertas del Barça siguen por debajo de lo que pide el Atlético.

    A principios de junio el Real Madrid anunció que el Atlético había rechazado sus 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares) por Álvarez; muchos creen que la oferta era más para molestar a los culés que otra cosa.

    Mientras, el Arsenal sigue interesado en Álvarez para reforzar su ataque tras la salida de Viktor Gyokeres, pese a ganar la Premier la pasada temporada. El jugador ha manifestado su deseo de marcharse, y Diego Simeone ya prepara la vida sin su compatriota, aunque el Atlético insiste en que no lo venderá. La telenovela, por tanto, puede alargarse.

    • Anuncios
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Aunque el Mundial estuvo marcado por las grandes estrellas, Ayyoub Bouaddi aprovechó su oportunidad con Marruecos y se convirtió en uno de los nombres a seguir. Su futuro ya generaba interés antes del torneo, y ahora los clubes más importantes de Europa pujan por ficharlo.

    Se creía que el PSG lideraba la puja, con Arsenal, Chelsea y Real Madrid también interesados, pero ahora parece que el Manchester City se ha adelantado. Según informes, Bouaddi ya acordó términos personales con el City, aunque el Lille pide 100 millones de euros (85,5 millones de libras/114 millones de dólares), un obstáculo para el club inglés.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Yan Diomande, destacado en el Mundial, lleva seis meses en los rumores de fichajes. Su salida del RB Leipzig parece formalidad tras una brillante primera temporada en Alemania.

    Nombrado Novato del Año en la Bundesliga, su desbordante juego por la banda lo puso en la mira de los grandes clubes europeos; Liverpool y PSG se perfilaron como destinos más probables. Los Reds ofrecieron 80 millones de euros (68 millones de libras/91 millones de dólares) por el jugador de 19 años, pero el Leipzig rechazó la propuesta. Eso pareció allanar el camino para que el PSG lo fichara.

    Sin embargo, la negociación se ha estancado porque el Leipzig pide al menos 100 millones de euros (85,5 millones de libras/114 millones de dólares), cifra muy superior a los 20 millones que pagó al Leganés hace un año.

    El jugador cree que acabará fichando por otro equipo, aunque hoy hay más incertidumbre sobre su futuro que hace unas semanas.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernández

    Enzo Fernández, autor de goles clave ante Egipto e Inglaterra, pasará a la historia del Mundial 2026 por su expulsión en la final, que costó el título a Argentina.

    Su expulsión en Nueva Jersey cerró una temporada turbulenta: brilló en el Chelsea, pero los Blues lo sancionaron dos semanas por coquetear con el Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso quizá lo hizo recapacitar, aunque durante meses pareció querer marcharse de Stamford Bridge.

    Los fichajes de Morgan Rogers y otros centrocampistas indican que el Chelsea ya se prepara para su salida. Pero el único problema para el jugador de 25 años es que el Madrid, con José Mourinho remodelando la plantilla, no parece dispuesto a seguir adelante con su interés inicial.

    Por ahora, su futuro sigue en el aire, igual que el de Pau Cubarsi tras la dura entrada que recibió del exjugador del Benfica en la final del domingo.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimaraes

    El Newcastle ha vivido otra ventana de fichajes desalentadora: las salidas de Anthony Gordon y Sandro Tonali se sumaron a que el Aston Villa les adelantó en el fichaje de Johan Manzambi y el Liverpool, en el de Víctor Muñoz. Ahora, la posible marcha de Bruno Guimaraes agrava la preocupación en Tyneside.

    El carismático capitán de los Magpies ha dejado claro que quiere abandonar St. James’ Park y fichar por el Arsenal, cuyo primer ofrecimiento de 55 millones de libras (73,6 millones de dólares) por Guimaraes fue rechazado a finales de junio. Los Gunners siguen negociando, aunque se cree que el Newcastle valora al internacional brasileño en cerca de 100 millones de libras (134 millones de dólares), pues ya no necesita vender tras la recaudación de este verano.

    Eddie Howe no quiere revivir la saga de Alexander Isak, que se negó a entrenar hasta el último día por su fichaje con el Liverpool. Se espera que todo se resuelva antes del inicio de la temporada.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Si se concreta, sería el fichaje del verano, o quizá de la década.

    La gran temporada de Michael Olise con el Bayern ha atraído a Florentino Pérez y al Real Madrid, que, según los rumores, estarían dispuestos a pagar 223 millones de euros (190 millones de libras/255 millones de dólares) para ficharlo y convertirlo en el jugador más caro de la historia.

    De concretarse, superaría el récord que el PSG pagó por Neymar en 2017 y catapultaría a Olise, quien hace dos años jugaba en el Crystal Palace, a una nueva dimensión mundial. Sin embargo, convencer al Bayern de vender no será fácil: en Baviera ven al jugador de 24 años como el futuro líder de una nueva era en el Allianz Arena.

    Kylian Mbappé ya intentó convencerlo durante el Mundial, y todo indica que el jugador aceptaría la oferta. Podría ser un punto de inflexión en la historia de los fichajes.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    En mayo, el futuro de Marcus Rashford parecía claro: tras brillar en su cesión al Barcelona, se daba por hecho que el club catalán pagaría los 30 millones de euros (25,6 millones de libras/34,3 millones de dólares) acordados con el Manchester United.

    Sin embargo, menos de quince días después de que terminara la temporada, el Barça realizó un gran desembolso por Anthony Gordon, compañero de Rashford en la selección inglesa, y pronto quedó claro que no se quedarían con el jugador de 28 años de forma definitiva. Desde entonces, Rashford ha estado ausente por el Mundial, pero el United pronto tendrá que tomar una decisión sobre su futuro.

    Venderlo beneficiaría económicamente a los «Diablos Rojos», pero Michael Carrick aún no ha aclarado si lo quiere de vuelta. El propio Rashford tampoco se ha pronunciado.

    De confirmarse su salida, el Tottenham es el club más vinculado a su fichaje, aunque otros podrían sumarse si se despeja su futuro en Old Trafford.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Rodri, Balón de Oro del Mundial, recuperó su mejor nivel y llevó a España al título, silenciando los rumores de declive tras su lesión de ligamento cruzado anterior en 2024. Su regreso avivará aún más los rumores de fichaje.

    El Real Madrid lleva un año vinculado a Rodri para reforzar el centro del campo, huérfano tras las salidas de Kroos y Modrić. Florentino Pérez admira al mediocentro, que tiene un año más de contrato con el City.

    Aunque se preveía su fichaje en 2027, tras dos temporadas sin títulos y con Mourinho en el banquillo, el Madrid podría acelerar su llegada, aunque eso vacíe las arcas del Bernabéu.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    A pesar de lo avanzado del mercado, aún quedan agentes libres de renombre como John Stones, Leon Goretzka y Dusan Vlahovic. Pero el más destacado es Mohamed Salah, que planea su futuro tras dejar el Liverpool.

    Tras un Mundial memorable en el que Egipto llegó a octavos antes de caer ante Argentina, el torneo ya quedó atrás y puede valorar ofertas. Se esperaba su fichaje por la Liga Profesional de Arabia Saudí, pero, con 34 años, quizá aún crea que tiene fútbol para brillar en Europa si llega una propuesta.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    La capacidad del Bournemouth para sobreponerse a la venta de sus mejores jugadores es impresionante, pero tras clasificarse por primera vez para Europa, los Cherries quieren un mercado de fichajes sin desprenderse de sus joyas. Sin embargo, este verano su fortaleza se pone a prueba ante el interés de varios clubes por Alex Scott.

    El internacional sub-21 inglés se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la Premier la pasada temporada y fue convocado con la selección absoluta. Ahora Chelsea, Manchester United y Arsenal buscan ficharlo para reforzar su medio campo.

    El Bournemouth negocia su renovación, pero la presión de los grandes y los fichajes millonarios de otros mediocentros complica su permanencia.