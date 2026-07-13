AFP
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Jules Koundé restó importancia a la tensión con Lamine Yamal mientras las estrellas del Barcelona se preparan para la semifinal del Mundial entre Francia y España
No hay rencillas entre los compañeros del Barcelona
Yamal mostró confianza antes de enfrentar a los campeones del Mundial 2018, pero el defensa francés Koundé afirmó que las palabras de su compañero del Barcelona no faltaban al respeto. «En ningún momento hemos percibido falta de respeto por parte de Lamine», declaró.
«Conozco muy bien a Lamine, y para él es una muestra de confianza y una motivación extra», añadió el versátil defensa.
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Las palabras llenas de confianza de Yamal desataron el debate
Yamal afirmó que Francia, no España, debería temer la semifinal del martes en Dallas. «Si Francia debe temer a alguien, ese deberíamos ser nosotros», afirmó Yamal tras la victoria 2-1 sobre Bélgica en cuartos. «Ya los eliminamos en la Euro 2024 y en la Liga de Naciones», recordó.
Designado mejor jugador ante Bélgica, mantuvo el tono desafiante en la previa: «No le tenemos miedo a nadie. Somos dos grandes equipos; ya veremos qué pasa».
Konate pide calma y humildad
Los comentarios de Yamal no quedaron sin respuesta en el bando francés, ya que el nuevo fichaje del Real Madrid, Ibrahima Konaté, respondió directamente a la provocación del delantero del Barcelona. «Puede decir lo que quiera. Sinceramente, no hacemos caso de lo que dice. No debemos temer a nadie, solo mantenernos humildes y no caer en esa trampa en esta fase de la competición», afirmó en rueda de prensa, y añadió que los preparativos de Francia se centran exclusivamente en el partido, no en guerras de palabras.
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Batalla táctica por la posesión
Más allá de las disputas verbales fuera del campo, Koundé se centró en el reto táctico que plantea el equipo de Luis de la Fuente. España destaca por su asfixiante control del balón, y el defensa admitió que Francia debe adaptar su estilo para tener opciones de pasar de ronda. El plan francés, basado en solidez defensiva y contraataques letales, podría necesitar un ajuste para romper el ritmo español.
Koundé reconoció la dificultad de medirse a los tres veces campeones de Europa y afirmó: «La fuerza de España está en su juego colectivo y su posesión. Nosotros somos distintos, nos basamos en la transición, pero mañana queremos tener la pelota para obligarles a fallar. No puedes dejarle el balón a España los 90 minutos, porque al final encuentran espacios y te agotan».
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