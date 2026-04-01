¡Jules Koundé está muy cotizado! El Manchester City, el Liverpool y el Chelsea se preparan para una batalla por su fichaje

El equipo de Hansi Flick entra en una fase decisiva, ya que busca mantener una escasa ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación de La Liga, cuando solo quedan nueve jornadas por disputar. Más allá de sus ambiciones nacionales, los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en los que hay mucho en juego, ofrecen a Koundé el escenario perfecto para volver a demostrar su valía tanto a su actual club como a los posibles pretendientes ingleses. La forma en que el francés gestione esta recta final bajo tanta presión influirá significativamente en la postura negociadora del Barcelona en caso de que se desate una guerra de ofertas formal este verano.