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¡Jules Koundé está muy cotizado! El Manchester City, el Liverpool y el Chelsea se preparan para una batalla por su fichaje
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Los grandes de la Premier League se interesan por Koundé
Según Mundo Deportivo, el City, el Liverpool y el Chelsea están siguiendo muy de cerca la situación de Koundé en el Barça, a pesar de su compromiso a largo plazo con el club. El City ya ha realizado consultas informales sobre su disponibilidad, mientras que el Chelsea es un admirador suyo desde hace tiempo, ya que intentó fichar al internacional francés cuando jugaba en el Sevilla.
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Deco responde al interés del City
El director deportivo del Barcelona, Deco, confirmó recientemente que el interés europeo por el versátil defensa es real, aunque todavía no se han presentado ofertas oficiales. El club sigue mostrando públicamente su compromiso con Koundé, quien se ha consolidado como el lateral derecho titular de Flick, aunque la realidad financiera podría dictar su postura final. En declaraciones a Mundo Deportivo, Deco explicó: «No hubo una oferta como tal, pero el City llamó para preguntar si estaba disponible. Como les dijimos que no, no hubo oferta».
Cerrar las cuentas
Aunque Koundé sigue siendo una pieza clave de la plantilla, tras haber disputado 40 partidos esta temporada, la necesidad del Barcelona de financiar los fichajes de jugadores como Julián Álvarez y Alessandro Bastoni podría complicar las cosas. En Inglaterra se ha barajado una valoración de aproximadamente 80 millones de euros, una cifra que resultaría difícil de ignorar para los catalanes, que atraviesan dificultades económicas. Además, se dice que el club está trabajando para prolongar la cesión de João Cancelo, procedente del Al-Hilal, con el fin de contar con un refuerzo táctico.
- AFP
Recta final decisiva de la temporada
El equipo de Hansi Flick entra en una fase decisiva, ya que busca mantener una escasa ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación de La Liga, cuando solo quedan nueve jornadas por disputar. Más allá de sus ambiciones nacionales, los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en los que hay mucho en juego, ofrecen a Koundé el escenario perfecto para volver a demostrar su valía tanto a su actual club como a los posibles pretendientes ingleses. La forma en que el francés gestione esta recta final bajo tanta presión influirá significativamente en la postura negociadora del Barcelona en caso de que se desate una guerra de ofertas formal este verano.