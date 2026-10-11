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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

Jules Kounde envía un mensaje desafiante al Barcelona tras poner fin a su exilio de tres partidos ante el Getafe

J. Kounde
Barcelona
Getafe
Primera División

Jules Kounde ha enviado un mensaje claro a Hansi Flick y a la cúpula del Barcelona tras su regreso goleador al once inicial. El internacional francés había estado notablemente ausente del terreno de juego en los tres anteriores partidos de liga del Barça antes del parón internacional.

  • Vuelve a marcar contra el Getafe

    Kounde ha expresado su determinación de recuperar su condición de titular indiscutible tras un periodo alejado de los terrenos de juego. El jugador de 27 años fue alineado de inicio por Flick para el duelo ante el Getafe, en lo que supuso su primera aparición después de una racha de tres partidos consecutivos de LaLiga en los que no disputó ni un solo minuto. Kounde respondió a su reciente ostracismo de la mejor manera posible, al marcar el tercer gol en una convincente victoria por 3-0 sobre el equipo de Jose Bordalas.

    Después del partido, el francés no ocultó su satisfacción por volver a estar en plena acción y contribuir a otros tres puntos para el líder de la liga. "Me encuentro bien físicamente y mentalmente también estoy en el lugar adecuado. Estoy trabajando duro para recuperar mi posición y mi nivel y para ayudar. Me siento bien en todos los sentidos", dijo, tal y como recoge Mundo Deportivo.

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    En busca de redención sobre el terreno de juego

    El gol le proporcionó a Kounde una sensación de redención personal, sobre todo después de haber desaprovechado una ocasión clara para marcar durante los primeros 45 minutos del partido. El defensa admitió que sentía que le debía al equipo una definición certera tras ese fallo anterior. Su capacidad para contribuir en ambas áreas es una cualidad que Flick valora mucho, especialmente mientras el técnico alemán sigue rotando a su plantilla para afrontar un calendario cargado de partidos.

    Recordó ese fallo con determinación y explicó que sentía que no podía abandonar el campo al pitido final sin haber inscrito su nombre en el marcador. «En la segunda parte, no podía irme del campo sin marcar», explicó el francés.

  • Dejando las convocatorias en manos de Hansi Flick

    A pesar de su impresionante actuación individual y de su deseo público de ser titular en cada partido, Kounde se mostró prudente y respetuoso con la autoridad de Flick como entrenador cuando fue preguntado por su futuro papel en el equipo. Rechazó entrar en el debate sobre si ahora merece un puesto fijo en el once y, en cambio, desvió el foco hacia su crecimiento personal y su preparación. Para Kounde, el énfasis sigue estando en estar listo cada vez que llegue la oportunidad.

    "Esa es una pregunta para el míster. Estoy trabajando duro para mejorar y encontrar mi mejor nivel. Me veo bien, fuerte y preparado", afirmó Kounde. Además, añadió que su principal objetivo es asegurar el éxito del equipo: "Estoy feliz de saltar al campo y ayudar cuando me toca. Hemos hecho un partido serio, que era lo que queríamos, y la victoria fue merecida".

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    Mantener la dinámica ganadora

    La victoria ante el Getafe fue crucial para el Barcelona, que regresó del parón internacional con el objetivo de mantener su inicio perfecto de temporada. El conjunto azulgrana suma ya ocho victorias en sus primeros ocho partidos de liga, una racha increíble en la que ha marcado 34 goles sin perder solidez defensiva. Kounde destacó la importancia de volver de los compromisos internacionales con la portería a cero y un marcador contundente para mantener alta la confianza dentro del vestuario.

    "Después del parón, hay que ganar como sea. Hoy hemos controlado el partido, hemos marcado tres goles y no hemos encajado. Estamos concentrados, no paramos. Siempre queremos más y ese es el ambiente en el vestuario. Somos conscientes de que estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que seguir, porque en cuanto bajas el nivel, puede pasar que otro equipo te alcance. Lo estamos haciendo bien", concluyó.

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