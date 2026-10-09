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«¡Jugué de carrilero abierto para Mourinho!»: Cristian Chivu utiliza una historia de su carrera para respaldar a Andy Diouf
Chivu resta importancia a la obsesión con la formación
Cristian Chivu abordó los debates tácticos en torno al Inter de Milán y restó importancia a la obsesión por si el equipo juega con una defensa de tres o de cuatro. El técnico rumano subrayó que los principios básicos, el movimiento y las características de los jugadores son los que determinan el rendimiento del equipo, y no los números rígidos.
Chivu insistió en que su equipo puede adaptarse siempre que sea necesario.
«Para mí lo importante son los principios de juego, la manera y no el sistema», explicó Chivu. «No tenemos la garantía de que jugando con cuatro se pueda ganar algo, igual que con tres».
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Elogiando el papel internacional de Diouf como lateral izquierdo
Chivu expresó su satisfacción después de ver al centrocampista Andy Diouf actuar como lateral izquierdo con Francia junto a estrellas como Kylian Mbappe y Ousmane Dembele. Tirando de su propia carrera como jugador a las órdenes de Jose Mourinho, Chivu elogió la adaptabilidad de Diouf.
«Le vi y me gustó», sonrió Chivu. «Me gusta cuando un jugador entiende que no debe atarse a un rol fijo».
«Jugué de lateral izquierdo, de central, de mediocentro. Con Mourinho incluso jugué de extremo y me sustituyó a los 27 minutos. Cuantas más cosas sabes hacer, más aumentan tus posibilidades».
Respuesta a los comentarios de Boban sobre Sucic
Al abordar las críticas de Zvonimir Boban sobre el tiempo de juego de Petar Sucic, Chivu defendió la hoja de ruta de desarrollo del joven centrocampista. Chivu señaló que Sucic se perdió el trabajo inicial de la pretemporada tras el nacimiento de su hijo, pero sigue siendo vital para los planes a largo plazo del Inter.
«Respeto mucho a Zvone y conozco el contexto de sus declaraciones», señaló Chivu.
«Petar es un jugador importante y sabemos lo que puede aportar ahora y en el futuro. Estamos contentos de tenerlo».
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Desarrollo juvenil junto a Aleksandar Stankovic
Chivu también elogió al joven centrocampista Aleksandar Stankovic y reiteró que cometer errores sigue siendo una parte natural del crecimiento de los talentos emergentes.
«Para crecer también hay que pasar por los errores», concluyó Chivu. «Trabaja con seriedad para demostrar que sabe mantenerse a este nivel».
El Inter recibe al Parma el sábado con la intención de poner en práctica estos principios tácticos en San Siro.
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