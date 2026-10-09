Cristian Chivu abordó los debates tácticos en torno al Inter de Milán y restó importancia a la obsesión por si el equipo juega con una defensa de tres o de cuatro. El técnico rumano subrayó que los principios básicos, el movimiento y las características de los jugadores son los que determinan el rendimiento del equipo, y no los números rígidos.

Chivu insistió en que su equipo puede adaptarse siempre que sea necesario.

«Para mí lo importante son los principios de juego, la manera y no el sistema», explicó Chivu. «No tenemos la garantía de que jugando con cuatro se pueda ganar algo, igual que con tres».