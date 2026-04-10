«Jugó por encima del umbral del dolor»: Vincent Kompany actualiza el estado de Harry Kane antes del Bayern-Real Madrid

"«Sinceramente, aún no lo sé todo. Necesito la información final del entrenamiento y saber cómo se sienten los chicos. Quiero un equipo a la altura del que venció al Madrid: con su concentración, motivación e intensidad. Eso nunca es un problema para nosotros», declaró en rueda de prensa el viernes y subrayó: «Si hacemos cambios, no queremos perder lo logrado».

Antes de la victoria 2-1 en el Bernabéu, se dudaba de la participación de Kane, quien arrastraba molestias en el tobillo y no jugó con Inglaterra en el parón. Finalmente fue titular, marcó el 2-0 y participó en el primer gol.

Aun así, en algunos momentos pareció que no estaba al 100 % y en ciertas jugadas se mostró descoordinado. Kompany lo confirmó: «Jugó por encima del umbral del dolor, pero al día siguiente no hubo reacción, y eso es lo más importante».