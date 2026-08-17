Getty Images Sport
Traducido por
«¡Jugaremos con sombreros!», bromea Mikel Arteta sobre el cambio de regla en la Premier League mientras el técnico del Arsenal afronta una crisis con los saques de banda largos
Arteta carga contra la prohibición de las toallas
Arteta ha expresado su frustración por una nueva directiva de la Premier League que prohíbe a los jugadores usar toallas para secar el balón antes de los saques de banda. El español, cuyo equipo recurrió con frecuencia la temporada pasada a la capacidad de Ben White y Declan Rice para los saques largos, cree que la retirada de las toallas supone un cambio importante en la forma en que los equipos preparan las jugadas a balón parado en el último tercio del campo.
Al abordar los nuevos protocolos, el técnico del Arsenal bromeó sobre posibles soluciones creativas para mantener seco el balón para sus especialistas. «No poder usar las toallas ya es algo importante», señaló Arteta durante una reciente rueda de prensa. Y añadió en tono de broma: «Veremos qué hacemos. ¡Quizá juguemos con sombreros!»
- IPS
Nuevos protocolos para la nueva temporada
El cambio de norma forma parte de una ofensiva más amplia contra las pérdidas de tiempo en el fútbol inglés, con el objetivo de aumentar el tiempo de juego efectivo. En temporadas anteriores, el uso de toallas era un asunto ambiguo que requería el acuerdo mutuo de ambos clubes antes del saque inicial. El curso pasado se produjo un momento de tensión cuando Riccardo Calafiori intentó usar una toalla cerca de la portería del Newcastle United, pero el árbitro Jarred Gillett intervino y le quitó la toalla porque ambos equipos no habían acordado su uso.
La nueva normativa significa que las estrellas ya no podrán secar meticulosamente el balón antes de colgar balones largos al área, una táctica que recibió críticas generalizadas la temporada pasada.
Mano dura contra las pérdidas de tiempo tácticas
Más allá de la prohibición de las toallas, la Premier League está introduciendo varias medidas para acelerar el juego, entre ellas cuentas atrás en los saques de puerta y los saques de banda, y ventanas de sustitución estrictamente controladas. Los protocolos por lesión también se están endureciendo para desalentar las interrupciones tácticas del juego. Los jugadores de campo lesionados deberán ahora permanecer fuera del terreno de juego durante al menos un minuto después de recibir tratamiento y, de manera crucial, si un portero necesita atención médica, un jugador de campo de ese equipo también deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto.
El propio Arsenal ya se ha enfrentado en el pasado a acusaciones de perder tiempo, sobre todo cuando el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, criticó a David Raya por recibir tratamiento en tres ocasiones distintas durante una ajustada victoria por 1-0 de los Gunners.
Sin embargo, Arteta sigue confiando en que su plantilla pueda adaptarse a estos cambios. «Hemos tenido con nosotros a la Premier League y a los árbitros para explicarnos y repasar todo», explicó. «Tendremos que ver cuando empiece la temporada y cómo se desarrolla esto, qué es más factible y qué es menos factible y a qué tenemos que adaptarnos.
»Sabemos que todo el mundo está prestando muchísima atención a los detalles, a todas las reanudaciones y las cuentas atrás, y eso aportará algo distinto, una dinámica diferente, una inercia distinta. Así que tengo mucha curiosidad por verlo. Son reglas realmente buenas porque lo que estamos haciendo es intentar promover más tiempo de juego y la fluidez de los partidos, lo cual es mejor, y ojalá eso funcione».
- AFP
Cogiendo impulso tras el éxito en Cardiff
El Arsenal afronta la nueva temporada de la Premier League con una confianza enorme tras una actuación dominante en Wembley. El conjunto de Mikel Arteta acaba de conquistar su primer título de la temporada al firmar la mayor diferencia de goles en una final de la Community Shield desde 2014, al imponerse por 3-0 al Manchester City de Enzo Maresca. El equipo de Arteta tratará ahora de trasladar ese impulso directamente al nuevo curso cuando se enfrente al Coventry en el partido inaugural de la Premier League el viernes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias