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¿Jugarán juntos Raúl Jiménez y Julián Quiñones? Las principales dudas de Javier Aguirre de cara al Mundial de México

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G. Ochoa
Raúl Jiménez
E. Lira

Javier Aguirre afronta clave decisiones tácticas y de plantilla mientras México se prepara para un Mundial en casa, con un equipo liderado por veteranos, estrellas emergentes y creciente presión.

En 2024, Javier Aguirre asumió la dirección de la selección mexicana con dos metas: recuperar los triunfos de El Tri en la región y renovar la ilusión de la afición.

Desde la distancia, vio que los jugadores luchaban por concentrarse y disfrutar su etapa con México, así que buscó cambiar esa dinámica de cara al mejor momento que un futbolista puede vivir: un Mundial en casa.

Tras la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro, logró el primero. Ahora busca el ambiente ideal antes del debut contra Sudáfrica en el Azteca.

Con la lista definitiva tomando forma y Guillermo Ochoa como última incorporación, aún debe resolver algunas dudas. Debe definir cambios tácticos, si confiar el ataque a jóvenes como Brian Gutiérrez y Gilberto Mora, y cuánto peso dar a jugadores que no tuvieron una gran temporada 2025-26 en sus clubes, como Edson Álvarez, Santiago Giménez y Alexis Vega.

Estas son las cuatro preguntas que, en opinión de GOAL, Aguirre debe resolver para que México triunfe en su tercer Mundial como anfitrión.

  • Aerial Views of Estadio Azteca Ahead of 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    ¿Será el Estadio Azteca el duodécimo jugador?

    Hay que retroceder a 2009 para recordar el último partido en el que el Estadio Azteca rugió desde el primer minuto. Fue un Hexagonal contra Estados Unidos en agosto de ese año. México ganó 2-1 gracias a una asistencia de Efraín Juárez que aprovechó Miguel Sabah. Juárez, quien ahora dirige a Pumas en las semifinales de la Liga MX, ha dicho que ese encuentro le cambió la vida.

    ¿El técnico? ‘Vasco’ Aguirre.

    Tras el 0-0 contra Portugal en marzo, la afición abucheó e insultó a su portero, Raúl Rangel. Contra Sudáfrica no se pueden repetir esos silbidos: el Azteca debe volver a ser el de aquella tarde de agosto, cuando Juárez volaba por la derecha como Cafú en su mejor época.

    • Anuncios
  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Tendrá minutos de juego Ochoa en la fase de grupos?

    Todo indica que Rangel será el portero titular de El Tri. En los dos años que Aguirre lleva al mando, su cuerpo técnico ha seguido de cerca la evolución de Rangel. Titular con las Chivas bajo Gabriel Milito, Rangel se ha mostrado cada vez más cómodo bajo los tres palos y como parte de la zaga. Ha jugado todos los amistosos de México en 2026 y solo ha encajado un gol.

    Aun así, resulta tentador imaginar que Ochoa tenga una última oportunidad de jugar en un Mundial, especialmente en un torneo que podría marcar el final de su legendaria carrera internacional. El partido de la fase de grupos de México contra Corea del Sur está programado para disputarse en Guadalajara, la ciudad natal de Ochoa. Una cómoda victoria contra Sudáfrica podría dar a Aguirre la oportunidad de tomar una decisión sentimental pero significativa: conceder a Ochoa una última titularidad en la escena del Mundial.

  • Raul Jimenez MexicoGetty Images

    ¿Es la pareja Jiménez-Quiñones una apuesta segura para el primer partido?

    Los primeros 45 minutos de México ante Bélgica en el Soldier Field fueron de lo mejor de la tercera etapa de Aguirre. Jiménez y Quiñones lideraron el ataque de El Tri y mostraron lo que México suele carecer: movilidad, potencia y compenetración en el último tercio.

    Necesitan más minutos juntos antes del Mundial. La calma de Jiménez complementa la velocidad de Quiñones, quien llega con peligro al área.

    Colombiano nacionalizado mexicano en 2023, Quiñones escaló posiciones en la lista de titulares durante la concentración de marzo.

  • Erik Lira México 2025Getty Images

    ¿Qué probabilidades hay de que Aguirre plantee un sistema defensivo con tres centrales?

    Aguirre cuenta con tres centrocampistas capaces de retrasar su posición y formar una defensa de tres: Edson Álvarez, Erik Lira y Luis Romo. Como Álvarez apenas ha jugado con el primer equipo desde febrero, su papel en la selección necesitará un ajuste. Si convence a Aguirre y a su cuerpo técnico de que puede aguantar los 90 minutos, quizá la mejor opción de México sea usarlo en una defensa de tres junto a Johan Vásquez y César Montes.

    Lira, en el amistoso contra Bélgica, mostró un gran nivel de pase que podría ser clave ante rivales replegados. Romo, en tanto, inició 2026 en excelente forma con las Chivas y ya lideró una defensa de tres.

    Romo y Lira destacan en el manejo de balón, mientras que Álvarez aporta un sólido trabajo defensivo. Aguirre deberá decidir quiénes son titulares, y su elección dependerá de la línea defensiva que más confianza le dé.

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