¿Jugarán Harry Kane y Declan Rice contra Ghana? Últimas noticias sobre los dos jugadores ingleses tras los sustos por posibles lesiones sufridas durante la victoria ante Croacia en el Mundial

A pesar de la impresionante victoria por 4-2 de Inglaterra sobre Croacia en su debut en el Mundial 2026, los aficionados ingleses mostraron preocupación. Kane marcó dos goles en Texas, pero tras el partido la atención se centró en su estado físico y en el de Rice, sustituido en el minuto 72.

Rice fue sustituido en el 72’ tras mostrar molestias, y Kane apareció con una venda en la pierna izquierda al final del encuentro.

Sin embargo, el cuerpo médico inglés confirmó que Kane sufrió solo calambres y que Rice fue sustituido por precaución, por lo que ambos están disponibles para enfrentar a Ghana.