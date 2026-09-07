Getty/GOAL
Traducido por
¿Jugará Trent Alexander-Arnold con Inglaterra a las órdenes de Thomas Tuchel? Un exdefensa del Liverpool y de Inglaterra ofrece una valoración tajante
¿Cuándo disputó Alexander-Arnold su último partido con Inglaterra?
Sir Gareth Southgate encontró un sitio para Alexander-Arnold en sus planes para la Eurocopa 2024, y el ofensivo lateral disputó cuatro partidos en ese torneo, con un penalti lanzado sin nervios que convirtió con éxito en la tanda de cuartos de final ante Suiza.
Un hombre que ganó la Premier League y la Liga de Campeones con el Liverpool, antes de marcharse a España en 2025, solo ha jugado una vez con su selección desde entonces. Tuchel sí le dio unos minutos saliendo desde el banquillo en un partido de clasificación para el Mundial contra Andorra en junio de 2025. Desde entonces ha estado deambulando por el desierto internacional.
- Getty
¿Cuántas internacionalidades ha sumado Alexander-Arnold con Inglaterra?
Tras debutar con la absoluta en 2018, después de una irrupción impresionante en Anfield, Alexander-Arnold habría esperado tener ya más de 34 internacionalidades. Sin embargo, ha sido pasado por alto con regularidad, perdiendo el favor con la misma rapidez con la que lo ganó.
La competencia en el lateral derecho ha sido feroz a lo largo de los años, con jugadores como Kyle Walker y Kieran Trippier dominando esa posición, mientras que Reece James, Tino Livramento, Djed Spence y Ben White ocupan actualmente esa jerarquía, con Ezri Konsa capaz de desplazarse desde el centro de la defensa si es necesario.
Dado que la regularidad ha sido un problema durante su etapa en Madrid, Alexander-Arnold podría tener dificultades para volver a situarse al frente de la cola. Es una situación algo sorprendente teniendo en cuenta la calidad que posee y el valor que podría aportar a la causa colectiva.
¿Volverá Alexander-Arnold a jugar con Inglaterra con Tuchel?
Preguntado por si se ganará una vuelta a la selección durante la etapa de Tuchel, el lateral izquierdo Warnock, internacional en dos ocasiones, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «Ahora mismo tendrías que decir que no, y eso me parece increíble.
«Porque cada vez que le veo, tiene sus fragilidades defensivas, todos lo sabemos, pero lo que te da en ataque, si estás de central a su lado, casi le estás diciendo: “No te preocupes, yo te cubro, haré el trabajo de dos, estoy encantado de hacerlo”.
«Solía ver al Liverpool muy a menudo con Fabinho o [Jordan] Henderson cubriéndole en el costado derecho, porque sabían la diferencia que podía marcar en ataque para el equipo. Incluso si miras sus apariciones con el Real Madrid esta temporada, su rango de pase cuando ha salido al campo, saben que pueden hacer desmarques que nadie más les va a encontrar. Tiene un rango de pase como ningún otro.
«Estoy realmente decepcionado por él. Me da pena, porque al final esto es un juego de opiniones. Cuando estás a ese nivel, el hombre que está arriba del todo y te impide entrar en una convocatoria, todo depende de su opinión y de cómo vea las cosas.
«¿Nos habría venido bien en la Copa del Mundo? ¿Podría haber marcado la diferencia? Posiblemente. Pero esa fue una gran decisión de Thomas Tuchel y va a convivir con ella. Nunca sabremos cuál habría sido el resultado, porque casi llegaron a la final. Es una situación complicada para Trent, porque está casi en esa posición híbrida entre lateral derecho y centrocampista».
- Getty Images
Liga de Naciones: ¿cuándo vuelve a jugar Inglaterra?
Esa versatilidad podría jugar a favor de Alexander-Arnold, pero no es el único capaz de salir desde atrás y entrar en la sala de máquinas. El capitán del Chelsea, James, puede hacer lo mismo por la derecha, mientras que Myles Lewis-Skelly y Nico O’Reilly han venido haciendo algo parecido en Arsenal y Manchester City, respectivamente, tras ocupar posiciones de lateral izquierdo.
Tuchel no ignorará el rendimiento en sus clubes a la hora de confeccionar futuras convocatorias, lo que significa que la puerta de la selección debería seguir abierta para todos los jugadores a su disposición. Inglaterra volverá a la acción a finales de septiembre y principios de octubre, cuando abrirá su nueva campaña de la Liga de Naciones de la UEFA contra España, Chequia y Croacia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias