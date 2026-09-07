¿Jugará Trent Alexander-Arnold con Inglaterra a las órdenes de Thomas Tuchel? Un exdefensa del Liverpool y de Inglaterra ofrece una valoración tajante

Preguntado por si se ganará una vuelta a la selección durante la etapa de Tuchel, el lateral izquierdo Warnock, internacional en dos ocasiones, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «Ahora mismo tendrías que decir que no, y eso me parece increíble.

«Porque cada vez que le veo, tiene sus fragilidades defensivas, todos lo sabemos, pero lo que te da en ataque, si estás de central a su lado, casi le estás diciendo: “No te preocupes, yo te cubro, haré el trabajo de dos, estoy encantado de hacerlo”.

«Solía ver al Liverpool muy a menudo con Fabinho o [Jordan] Henderson cubriéndole en el costado derecho, porque sabían la diferencia que podía marcar en ataque para el equipo. Incluso si miras sus apariciones con el Real Madrid esta temporada, su rango de pase cuando ha salido al campo, saben que pueden hacer desmarques que nadie más les va a encontrar. Tiene un rango de pase como ningún otro.

«Estoy realmente decepcionado por él. Me da pena, porque al final esto es un juego de opiniones. Cuando estás a ese nivel, el hombre que está arriba del todo y te impide entrar en una convocatoria, todo depende de su opinión y de cómo vea las cosas.

«¿Nos habría venido bien en la Copa del Mundo? ¿Podría haber marcado la diferencia? Posiblemente. Pero esa fue una gran decisión de Thomas Tuchel y va a convivir con ella. Nunca sabremos cuál habría sido el resultado, porque casi llegaron a la final. Es una situación complicada para Trent, porque está casi en esa posición híbrida entre lateral derecho y centrocampista».