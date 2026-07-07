Portugal quedó eliminada del Mundial tras perder 1-0 contra España por un gol de Mikel Merino en los minutos finales. La derrota provocó escenas emotivas de Cristiano Ronaldo al retirarse por el túnel. Tras la eliminación, Roberto Martínez renunció como seleccionador.

En talkSPORT, Jeff Stelling propuso a Cristiano Ronaldo como próximo seleccionador, asegurando que así seguiría siendo el centro del equipo sin necesidad de jugar.