¿Jugará Neymar de titular en el Mundial? Carlo Ancelotti afirma que el delantero brasileño ya puede jugar los 90 minutos completos y admite que «no está contento» con su papel como suplente

En una entrevista con «Folha de S.Paulo», Ancelotti analizó cómo Neymar está gestionando su tiempo fuera del campo.

Al ser consultado sobre si lo reservará para una eventual prórroga —como hizo ante Japón—, el veterano técnico italiano destacó la madurez de Neymar y su capacidad para marcar el ritmo de los partidos.

«Lo importante es que esté disponible. Cuánto juegue, nadie lo sabe. Tiene la experiencia para gestionar sus minutos y el ritmo del partido. Cuando el equipo lo necesite, entrará».

Sobre su capacidad física, sentenció: «Sí, puede jugar los 90 minutos».