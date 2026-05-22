¿Jugará Manuel Neuer con el FC Bayern en la final de la Copa DFB? La decisión ya se tomó

Neuer ya se perdió partidos en diciembre, febrero y marzo por desgarros musculares. El sábado, en la victoria 5-1 sobre el 1. FC Köln en la última jornada de la Bundesliga, fue sustituido por precaución debido a problemas en la pantorrilla.

Un día antes había renovado su contrato hasta 2027. El jueves, Nagelsmann lo convocó para el Mundial de Norteamérica. La selección alemana iniciará la preparación el miércoles en Herzogenaurach.

«El Mundial no corre peligro, pero no podrá jugar mañana», declaró el director deportivo Max Eberl el viernes en un evento organizado por el diario Bild. «Ha pasado muy poco tiempo desde la lesión del sábado. No tiene sentido arriesgarlo en la final de la Copa y que sufra una lesión grave. Lo hemos decidido juntos, aunque a Manu le haya costado mucho renunciar a la final».