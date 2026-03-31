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¿Jugará Lionel Messi contra Zambia? El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ofrece información actualizada antes de abandonar la rueda de prensa al borde de las lágrimas
Messi regresa en medio de malas noticias sobre lesiones
Scaloni ha confirmado oficialmente que Messi será el capitán de Argentina en su próximo partido amistoso contra Zambia. Tras salir como suplente en la segunda parte de la ajustada victoria por 2-1 sobre Mauritania, el capitán está listo para disputar su primer partido como titular en la ventana internacional de marzo. Aunque toda la atención futbolística sigue centrada en Messi, la concentración se ha visto sacudida por la devastadora lesión del delantero de 23 años Joaquín Panichelli. La estrella del Estrasburgo, que ha marcado 16 goles en la Ligue 1 esta temporada, se rompió los ligamentos cruzados durante el entrenamiento del jueves. Esto supone un duro golpe para la Albiceleste, ya que Panichelli se había consolidado como la principal alternativa en el puesto de delantero centro a Julián Álvarez y Lautaro Martínez de cara al Mundial.
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La advertencia de Scaloni sobre la convocatoria
El seleccionador argentino se mostró sincero sobre el esfuerzo que supone confeccionar una plantilla lista para el campeonato, y destacó que el puesto de ningún jugador está garantizado solo por su reputación. Scaloni utilizó el deslucido partido contra Mauritania como referencia para medir el alto nivel que espera antes de decidir la lista definitiva de 26 jugadores.
En cuanto a la plantilla y a Messi, Scaloni declaró: «Sí, creo que mañana [contra Zambia] será titular desde el principio. En cuanto a la lista de 26 jugadores, creo que estamos por encima del porcentaje. Tenemos que empezar a descartar opciones ahora basándonos en el rendimiento. No hay otra opción. El partido de la otra noche podría haber sido una señal de alerta; son cosas que, como seleccionador, uno empieza a tener en cuenta, y más adelante decidiremos. Pensaremos en el bien del equipo y, en función de eso, tomaremos decisiones. Diría que tengo la lista bastante clara, pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas y nos convenceremos de que los jugadores que llevemos harán el mejor trabajo posible».
Scaloni añadió sobre las dudas acerca de la participación de Messi en la cita mundialista: «Lo importante es que venga y lo disfrute. Que disfrute de estar en el Mundial, que en teoría sería el último, pero no me atrevería a decir nada, sino que lo disfrute. Creo que no son solo los argentinos los que quieren verlo, todo el mundo quiere verlo. Quieren verlo entrenar, verlo jugar, y eso es lo que todos deseamos».
Final emotivo de la rueda de prensa
La rueda de prensa tomó un giro sombrío cuando se le preguntó a Scaloni por el revés sufrido por Panichelli. El seleccionador reveló que el delantero había acudido al campo de entrenamiento inmediatamente después de recibir el diagnóstico, un gesto que conmovió a todo el cuerpo técnico. Scaloni acabó tan abrumado que no pudo continuar, dando por terminada abruptamente la sesión mientras hablaba del carácter del joven delantero y de lo cruel que resulta que se pierda el Mundial.
Reflexionando sobre el espíritu del delantero, Scaloni dijo: «Es muy difícil... Hemos hablado con él. Incluso se tomó la molestia de venir al centro de entrenamiento después de que le dieran el resultado. Podría haberse quedado en el hotel tranquilamente, pero vino aquí y pidió hablar con nosotros. Fue muy emotivo, y todo lo que dijo era absolutamente cierto: no se lo merecía.
«Lo diré otra vez: no se lo merecía; nadie se lo merece, pero él especialmente. Es un gran trabajador; se lo había ganado. Eso es lo que le dije: tendrá otra oportunidad. Así son las cosas; ya ha tenido una. Y, sinceramente, es un tipo que inspira a los demás; estaba entrenando muy bien y es una pena... Vale, ya he terminado de hablar».
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El camino a Kansas City
Tras el partido contra Zambia, Scaloni dedicará las próximas semanas a valorar sus opciones para cubrir la baja de Panichelli antes del debut en el Mundial contra Argelia, el 16 de junio. Con los partidos contra Austria y Jordania también a la vuelta de la esquina en el Grupo J, el cuerpo técnico debe dar ahora prioridad a la preparación física de su núcleo de veteranos para garantizar que los actuales campeones lleguen a Norteamérica en plena forma.