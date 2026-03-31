¿Jugará Lionel Messi contra Zambia? El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ofrece información actualizada antes de abandonar la rueda de prensa al borde de las lágrimas

El seleccionador argentino se mostró sincero sobre el esfuerzo que supone confeccionar una plantilla lista para el campeonato, y destacó que el puesto de ningún jugador está garantizado solo por su reputación. Scaloni utilizó el deslucido partido contra Mauritania como referencia para medir el alto nivel que espera antes de decidir la lista definitiva de 26 jugadores.

En cuanto a la plantilla y a Messi, Scaloni declaró: «Sí, creo que mañana [contra Zambia] será titular desde el principio. En cuanto a la lista de 26 jugadores, creo que estamos por encima del porcentaje. Tenemos que empezar a descartar opciones ahora basándonos en el rendimiento. No hay otra opción. El partido de la otra noche podría haber sido una señal de alerta; son cosas que, como seleccionador, uno empieza a tener en cuenta, y más adelante decidiremos. Pensaremos en el bien del equipo y, en función de eso, tomaremos decisiones. Diría que tengo la lista bastante clara, pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas y nos convenceremos de que los jugadores que llevemos harán el mejor trabajo posible».

Scaloni añadió sobre las dudas acerca de la participación de Messi en la cita mundialista: «Lo importante es que venga y lo disfrute. Que disfrute de estar en el Mundial, que en teoría sería el último, pero no me atrevería a decir nada, sino que lo disfrute. Creo que no son solo los argentinos los que quieren verlo, todo el mundo quiere verlo. Quieren verlo entrenar, verlo jugar, y eso es lo que todos deseamos».



