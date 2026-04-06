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¿Jugará Harry Kane contra el Real Madrid? Importantes novedades sobre su lesión mientras el Bayern de Múnich espera con inquietud la disponibilidad de su delantero estrella para el partido de la Liga de Campeones
La carrera contra el reloj del máximo goleador del Bayern
Este goleador de 32 años ha sido toda una revelación para el gigante alemán, con la impresionante cifra de 48 goles y cinco asistencias en solo 40 partidos en todas las competiciones esta temporada, pero su participación en el desplazamiento a Madrid sigue siendo dudosa tras perderse la victoria por 3-2 del Bayern sobre el Friburgo este fin de semana. Kane sufrió la lesión en el tobillo durante el parón internacional con Inglaterra.
El regreso a los entrenamientos despierta la esperanza
Sin embargo, Vincent Kompany recibió un gran impulso el lunes, cuando Sky Alemania informó de que Kane había podido participar en la última sesión de entrenamiento del equipo. El director deportivo Max Eberl también ofreció un rayo de esperanza tras la jornada nacional del fin de semana, afirmando: «Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Él está constantemente en las instalaciones y recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien».
A pesar de estas noticias alentadoras, la naturaleza exacta de la lesión de Kane ha estado envuelta en misterio, lo que ha llevado a sugerir que el gigante bávaro podría estar jugando una astuta partida de póquer con sus rivales españoles. Sin embargo, el Bayern ha confirmado ahora que Kane formará parte de la expedición que se enfrentará al Madrid en el Bernabéu.
Confianza inquebrantable en el talismán
En el vestuario, la confianza en la resistencia de Kane es absoluta, y su compañero Joshua Kimmich ha disipado cualquier temor por su ausencia ante el Madrid al insistir en que «jugaría allí incluso en silla de ruedas. Espero que esté en forma y sobre el terreno de juego el martes». Esta firme confianza la comparte el entrenador Kompany, quien señaló que «su intuición le dice que lo conseguirá».
Kompany ha gestionado meticulosamente su plantilla para garantizar el máximo descanso de cara al desplazamiento a la capital española. Para mitigar cualquier riesgo adicional de lesión antes de enfrentarse al campeón europeo con más títulos, el técnico belga dio descanso a varios jugadores clave durante el fin de semana, limitando cuidadosamente la participación de estrellas como Jamal Musiala y Alphonso Davies a breves apariciones como suplentes.
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La batalla psicológica previa al partido en el Bernabéu
El Bayern viaja a Madrid con el impulso de una remontada in extremis en la Bundesliga, mientras que el Real Madrid sufrió un decepcionante tropiezo en La Liga ante el Mallorca. Contar con Kane sobre el terreno de juego supondría un gran impulso psicológico para los visitantes y le enfrentaría a su homólogo madridista, Kylian Mbappé. La decisión final sobre si Kane será titular o comenzará en el banquillo probablemente se tomará apenas unas horas antes del inicio del partido. Mientras el capitán de Inglaterra ha estado trabajando individualmente durante las vacaciones de Semana Santa para recuperar su plena forma física, el equipo médico del Bayern trabaja sin descanso para garantizar que pueda liderar la delantera en el que posiblemente sea el partido más importante de la temporada para el club hasta la fecha.