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«Jugar fuera contra el Stoke no estuvo tan mal después de todo», bromea Andros Townsend tras el insólito accidente de una apisonadora en Tailandia
Maquinaria pesada arrolla al extremo
Un incidente aterrador se produjo en el estadio Tinsulanon cuando un rodillo descontrolado del campo atropelló a Townsend mientras calentaba antes del partido de Prachuap a domicilio contra Pattani. El exextremo del Tottenham Hotspur tuvo brevemente la pierna izquierda y la cadera atrapadas bajo el pesado vehículo antes de que sus alarmados compañeros acudieran rápidamente para liberarle. Pese a desatar el pánico generalizado en todo el estadio, Townsend escapó milagrosamente de una lesión grave e incluso entró como suplente en el tiempo añadido en los últimos instantes.
- Pro Sports Images
El atacante inglés comparte su sentido del humor
En lugar de quedar conmocionado por la espeluznante colisión, el exinternacional inglés de 13 partidos optó por tomarse la situación con humor y compartirla en sus canales de redes sociales. Townsend volvió a publicar las imágenes del choque mientras comparaba en tono desenfadado ese extraño momento con los gélidos y ventosos desplazamientos a Stoke City durante su carrera en la Premier League.
Comentando el accidente a través de su historia de Instagram, Townsend publicó: "Resulta que jugar fuera contra el Stoke no era tan malo después de todo. Desliza para ver por qué".
Los aficionados de todo el mundo reaccionan con calidez
El insólito suceso se hizo viral rápidamente en las redes sociales, provocando una oleada de alivio junto a una diversión generalizada entre aficionados de todo el mundo. Observadores locales del fútbol tailandés incluso bautizaron al atacante con un apodo humorístico tras su relajada reacción al aterrador episodio.
Respondiendo a una publicación en internet que le apodaba "el rey de los memes en la historia de la Liga tailandesa", Townsend respondió simplemente junto a cuatro emojis de risa: "créeme"
- ANP
Los reconocimientos médicos preceden a los partidos
Una contundente victoria por 0-3 a domicilio ante el Pattani mantuvo la alentadora racha de resultados del Prachuap en la Thai League 1. Aunque el veterano extremo estaba en condiciones de disputar los últimos minutos, está previsto que los servicios médicos del club le realicen pruebas exhaustivas en la cadera y en las contusiones del muslo para descartar cualquier complicación. El experimentado atacante intentará ahora recuperar la plena forma antes de que se reanude la competición nacional tras el próximo parón de partidos.
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