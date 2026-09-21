En lugar de quedar conmocionado por la espeluznante colisión, el exinternacional inglés de 13 partidos optó por tomarse la situación con humor y compartirla en sus canales de redes sociales. Townsend volvió a publicar las imágenes del choque mientras comparaba en tono desenfadado ese extraño momento con los gélidos y ventosos desplazamientos a Stoke City durante su carrera en la Premier League.

Comentando el accidente a través de su historia de Instagram, Townsend publicó: "Resulta que jugar fuera contra el Stoke no era tan malo después de todo. Desliza para ver por qué".