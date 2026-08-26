Getty Images Sport
Traducido por
«Jugar en la Champions League es un sueño»: el centrocampista canadiense Nathan Saliba cierra su traspaso al Villarreal por cinco años
Un gran paso en su carrera
El Villarreal ha completado oficialmente el fichaje del internacional canadiense Nathan Saliba, procedente del RSC Anderlecht, con un contrato de cinco años hasta junio de 2031. El centrocampista, de 22 años, llega al club castellonense por una cifra de traspaso de 15 millones de euros, según se informa, después de disputar 50 partidos y marcar cinco goles con el conjunto belga. Saliba expresó su satisfacción durante su presentación oficial y destacó que unirse al Submarino Amarillo representa un salto monumental en su carrera profesional.
- AFP
Persiguiendo el sueño de la Liga de Campeones
Saliba admitió que hacerse con una oportunidad en un club europeo de primer nivel ha sido su ambición de toda la vida desde que comenzó su trayectoria profesional. Con el Villarreal compitiendo en la máxima competición de clubes de Europa, el centrocampista está deseando ponerse a prueba en el escenario más grande junto a una plantilla y un cuerpo técnico con talento.
«Desde que empecé mi carrera, he luchado por una oportunidad como esta, por unirme a un gran club como este», declaró Saliba. «Jugar la Champions League es un sueño para todos los jugadores. Es muy emocionante. Tengo muchas ganas. Jugar en el Villarreal es un gran paso en mi carrera».
Siguiendo los pasos de su compatriota
El joven internacional canadiense no estará solo en España, ya que se unirá a sus compañeros de selección Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi en la estructura del Villarreal. Saliba señaló que sus compatriotas hablaron maravillas del club, de la ciudad y del ilusionante proyecto bajo la dirección de Iñigo Pérez. También reflexionó sobre el significado más amplio de que talentos canadienses y de la MLS se abran camino en las grandes ligas europeas como muestra del desarrollo juvenil en su país.
- Getty Images Sport
Listo para el próximo desafío
Tras completar su primera sesión de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, Saliba ya está asumiendo las exigencias físicas y tácticas de su nuevo entorno. Conocido por su agresivo estilo de ida y vuelta, su capacidad para romper líneas con el pase y su deseo de aportar goles y asistencias, aspira a convertirse en una figura clave a las órdenes de Pérez. Mientras el Villarreal prepara sus próximos compromisos, Saliba está plenamente centrado en causar un impacto inmediato en La Liga.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias