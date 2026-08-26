«Jugar en la Champions League es un sueño»: el centrocampista canadiense Nathan Saliba cierra su traspaso al Villarreal por cinco años

Saliba admitió que hacerse con una oportunidad en un club europeo de primer nivel ha sido su ambición de toda la vida desde que comenzó su trayectoria profesional. Con el Villarreal compitiendo en la máxima competición de clubes de Europa, el centrocampista está deseando ponerse a prueba en el escenario más grande junto a una plantilla y un cuerpo técnico con talento.

«Desde que empecé mi carrera, he luchado por una oportunidad como esta, por unirme a un gran club como este», declaró Saliba. «Jugar la Champions League es un sueño para todos los jugadores. Es muy emocionante. Tengo muchas ganas. Jugar en el Villarreal es un gran paso en mi carrera».