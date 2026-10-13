«Jugando el mejor fútbol de Europa y del mundo»: Joan Laporta ensalza al Barcelona, en plena forma, antes de la prueba ante el Galatasaray

Una racha impecable de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones ha reforzado aún más la convicción de Laporta de que el atractivo fútbol del Barcelona marca actualmente la pauta por encima de los demás clubes de élite europeos.

Al valorar ante los periodistas el nivel de juego del equipo de Flick, Laporta subrayó: «El Barça, con toda la humildad, está jugando el mejor fútbol de Europa y del mundo. Hay otros equipos muy buenos, como el PSG o el Bayern de Múnich, que también son candidatos a ganar competiciones.

»También puede haber alguna que otra sorpresa y tenemos que estar preparados, pero, en cuanto a la calidad del fútbol, somos los que mejor jugamos y damos espectáculo. Nos aseguramos de que los aficionados al fútbol y los seguidores del Barça se lo pasen bien; jugamos un fútbol que gusta a la gente».