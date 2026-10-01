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Jugadores y agentes de la Premier League estudian emprender acciones legales contra el Manchester City por primas perdidas
Las estrellas de la Premier League estudian reclamar compensaciones
Tras el reciente veredicto que declaró al Manchester City culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras, profesionales rivales se están preparando para tomar medidas. Según Sky Sports, varios jugadores y sus agentes han contactado con abogados en relación con posibles reclamaciones por primas no cobradas. Estos pagos no percibidos están relacionados con títulos de liga o plazas de clasificación europea perdidos a manos del Manchester City entre 2009 y 2018.
El informe escrito de la comisión independiente detalló que el club ocultó 900 millones de libras en falsos acuerdos de patrocinio, lo que ha provocado una indignación generalizada en la máxima categoría del fútbol inglés, mientras las partes afectadas calculan sus enormes pérdidas económicas derivadas de ese periodo concreto de nueve años.
La inmunidad diplomática complica los procedimientos judiciales
Mientras los jugadores estudian sus opciones legales, cualquier procedimiento podría enfrentarse a obstáculos importantes debido al estatus de Khaldoon Al Mubarak. El Financial Times informa de que Al Mubarak figura en la lista de diplomáticos aprobados del Reino Unido desde 2020. Esto otorga al presidente inmunidad frente a investigaciones penales y, por lo general, lo protegería de procedimientos civiles.
A pesar de la creciente presión y de la amenaza cada vez más cercana de una seria acción legal desde múltiples frentes, Al Mubarak sigue mostrándose completamente desafiante. Afirmó: "Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones, y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante. Siguen siendo muchos los que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad".
Burnham expresa su preocupación por el impacto local
Las enormes repercusiones del impactante veredicto de culpabilidad van mucho más allá del terreno de juego, y destacadas figuras políticas han expresado una profunda inquietud por las graves posibles consecuencias para la zona. El primer ministro Andy Burnham abordó el miércoles la muy controvertida situación y destacó las enormes inversiones que el actual grupo propietario ha realizado durante la última década.
Burnham sigue preocupado por el grave impacto económico si los adinerados patrocinadores del club acaban decidiendo retirar por completo su financiación de la región. Burnham dijo: "Me preocuparía muchísimo perderlos. Han sido un socio enorme en la construcción del Mánchester moderno y, obviamente, en la conversión del Manchester City en la potencia global que es. De hecho, agradezco al City Football Group y al conjunto de la propiedad el dinero que no solo pusieron en el Etihad [Stadium] y el campus que lo rodea, sino también en la ciudad".
- AFP
¿Qué pasa ahora con el Manchester City?
El Manchester City tiene ahora un plazo estricto para presentar su apelación oficial, y se espera que la resolución final llegue a finales de diciembre. Si en enero se ratifican por completo las severas sanciones de la comisión independiente, el club se enfrenta a castigos sin precedentes, mientras que jugadores y directivos rivales intensificarán sin duda sus reclamaciones de enormes compensaciones económicas.
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