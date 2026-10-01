Jugadores y agentes de la Premier League estudian emprender acciones legales contra el Manchester City por primas perdidas

Tras el reciente veredicto que declaró al Manchester City culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras, profesionales rivales se están preparando para tomar medidas. Según Sky Sports, varios jugadores y sus agentes han contactado con abogados en relación con posibles reclamaciones por primas no cobradas. Estos pagos no percibidos están relacionados con títulos de liga o plazas de clasificación europea perdidos a manos del Manchester City entre 2009 y 2018.

El informe escrito de la comisión independiente detalló que el club ocultó 900 millones de libras en falsos acuerdos de patrocinio, lo que ha provocado una indignación generalizada en la máxima categoría del fútbol inglés, mientras las partes afectadas calculan sus enormes pérdidas económicas derivadas de ese periodo concreto de nueve años.







