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«Jugadores muy, muy, muy buenos»: Jose Mourinho elogia a las estrellas del Real Madrid mientras Kylian Mbappe brilla en la victoria ante el Schalke
El Madrid supera con facilidad al Schalke en el último amistoso de pretemporada
El Real Madrid concluyó su preparación de pretemporada con una convincente victoria por 3-0 sobre el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. El equipo de Mourinho cerró sus cuatro amistosos con tres victorias y un empate. Mbappe abrió el marcador en su primera aparición de la pretemporada, mientras que Dean Huijsen y Carlos Espí también vieron puerta. La victoria dejó señales positivas para el gigante español de cara a la campaña 2026/27.
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Mourinho, satisfecho con el progreso del equipo y los debuts
Tras el partido, Mourinho expresó su satisfacción por el crecimiento de su plantilla y la integración de las nuevas incorporaciones. Cucurella y Diomande debutaron ambos a la hora de juego.
«En este momento, es difícil hablar de manera individual porque estamos creciendo como equipo», dijo Mourinho a Realmadrid TV. «Aquí solo tenemos buenos jugadores, muy buenos jugadores y muy, muy, muy buenos jugadores. De la combinación del trabajo de estos jugadores tenemos que crear un muy, muy buen equipo. Eso es lo que estamos intentando hacer y creo que estamos dando los pasos adecuados para conseguirlo.
«También estoy muy contento con los que llegaron al final. No es fácil incorporarse directamente a entrenamientos de alta intensidad como los que estamos haciendo. No es fácil para ellos tener dobles sesiones por la mañana y por la tarde, porque entrenan por la mañana con el grupo y por la tarde con el grupo reducido que se ha incorporado ahora. Con un calor increíble. La sesión de entrenamiento de las 17:00 es realmente dura, y llegaron con una mentalidad de primer nivel».
Mbappé brilla antes de los cambios en la segunda parte
El Madrid tomó el control pronto cuando Mbappe aprovechó un mal pase hacia atrás de Schallenberg para batir a Loris Karius en el minuto seis. Huijsen dobló la ventaja en el minuto 20, al cabecear a la red un córner medido de Arda Güler.
El suplente Espí sentenció la victoria en el minuto 57 al rematar el centro de Carreras. Mourinho gestionó cuidadosamente los minutos de los jugadores, dando 45 minutos a Mbappe y Konate, mientras que Jude Bellingham, Cucurella y Diomande jugaron 30 minutos.
«Luego, la cuestión de los 45 minutos para Mbappe y Konate o los 30 minutos para Bellingham, Cucurella y Diomande son cosas que analizamos científicamente con los datos que tenemos», explicó.
«Y con el factor más importante, que es la propia experiencia del jugador, el conocimiento que tiene el jugador de su propio cuerpo. Y creo que hemos llegado a esta buena semana, que es la siguiente, en una condición muy aceptable para este momento de la temporada. Vamos a por ello».
- Getty Images Sport
La atención se centra en el estreno de LaLiga
Con cuatro partidos de preparación ya completados, el Real Madrid centra ahora toda su atención en la competición oficial. El conjunto español afronta la nueva campaña con una gran inercia tras una pretemporada invicta. El Madrid abrirá oficialmente su campaña de Liga el próximo sábado ante el Espanyol. El partido se disputará en el RCDE Stadium, donde el equipo de Mourinho aspira a empezar la temporada doméstica con tres puntos.
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