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Jugadores asiáticos en las cinco grandes ligas europeas: listado de estrellas de Japón, Corea del Sur, Indonesia y la ASEAN
- AFP
La diversa presencia asiática de la Premier League
La Premier League cuenta con una amplia colección de talento de la confederación asiática, con Japón aportando un formidable núcleo de estrellas. Zion Suzuki protege la portería del Aston Villa, mientras Kaoru Mitoma sigue siendo una de las principales amenazas ofensivas del Brighton & Hove Albion. El Crystal Palace cuenta tanto con Daichi Kamada como con Takehiro Tomiyasu, mientras Daizen Maeda juega en el Ipswich Town y Wataru Endo aporta experiencia y profundidad al centro del campo del Liverpool.
La presencia japonesa en Inglaterra se extiende a los equipos del Championship, con Hidemasa Morita en el Hull City, Tatsuhiro Sakamoto representando al Coventry City y Ao Tanaka llevando la manija en el centro del campo del Leeds United.
Corea del Sur está representada por el joven proyecto defensivo Kim Ji-soo en el Brentford, mientras el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov juega en el Manchester City.
- AFLOSPORT
Representación de la Serie A y LaLiga
En la Serie A de Italia, el japonés Yukinari Sugawara ocupa el flanco de Cagliari. Indonesia cuenta con una presencia destacada gracias al defensa Jay Idzes, en Sassuolo.
Pasando a La Liga de España, el japonés Takefusa Kubo sigue brillando como pieza clave de la Real Sociedad, acompañado por el joven compatriota Ryunosuke Sato en el Valencia. La gran presencia de Corea del Sur la encabeza el creador de juego del Atlético de Madrid Lee Kang-in.
Indonesia asegura su representación en La Liga con el guardameta Emil Audero, que juega en el Rayo Vallecano.
- Maximilian Koch
Centro de talentos de la Bundesliga y la Ligue 1
La Bundesliga alemana se ha consolidado como un gran foco de presencia asiática. La amplia lista de Japón incluye a Yuito Suzuki, Rihito Yamamoto y Keisuke Goto en el SC Freiburg, Hiroki Ito en el Bayern de Múnich, además de Ko Itakura, Daichi Hashioka, Zento Uno y Shuto Machino en el Borussia Mönchengladbach. El Mainz 05 cuenta con Kaishu Sano y Sota Kawasaki, mientras que Koki Machida juega en el Hoffenheim, el Eintracht Frankfurt tiene a Ritsu Doan y Keita Kosugi, y Satoshi Tanaka representa al Schalke 04.
Corea del Sur iguala esa influencia en la Bundesliga con Kim Min-jae en el Bayern de Múnich, Jens Castrop en el Borussia Mönchengladbach, Seol Young-woo en el FC Augsburg, Hwang Hee-chan en el Schalke 04, Jeong Woo-yeong en el Union Berlin y Lee Jae-sung en el Mainz 05. El indonesio Kevin Diks refuerza al Borussia Mönchengladbach, mientras que el sudeste asiático aporta a Nicholas Mickelson (Elversberg) y Raphael Obermair (Paderborn 07).
En la Ligue 1 francesa, Japón cuenta con Keito Nakamura en el Lyon, Ayumu Seko, Nakamura Sota y Kaito Mizuta en Le Havre, Ayase Ueda en el LOSC Lille y Takumi Minamino en el AS Monaco. Indonesia está representada por Calvin Verdonk en el Lille, Arabia Saudí cuenta con Saud Abdulhamid en el Lens y China tiene a Wei Xiangxin en el Auxerre.
- LaPresse
Presencia australiana en la AFC, escándalo Garces y resumen
Como miembro integral de la Confederación Asiática de Fútbol, Australia aporta una profundidad considerable en toda Europa a través de Lucas Herrington en el Hull City, Cristian Volpato en el Sassuolo, el veterano portero Mathew Ryan en el Levante, Paul Okon-Engstler en el Koln y Patrick Beach en el Troyes. Cabe señalar que, aunque Israel está situado geográficamente en Asia occidental, el país compite bajo la UEFA, y no la AFC, en el contexto del fútbol internacional.
Mientras tanto, la disciplina reglamentaria sigue aplicándose estrictamente, como se vio cuando el argentino Facundo Garces recibió una sanción de la FIFA de 12 meses por jugar en el clasificatorio de Malasia para la Copa Asiática de la AFC 2027 utilizando documentos de ascendencia falsificados.
En resumen, Japón se erige como la nación más representada, con la Bundesliga como el principal destino liguero. Grandes figuras asiáticas, entre ellas Kim Min-jae y Hiroki Ito en el Bayern de Múnich, Abdukodir Khusanov en el Manchester City, Takumi Minamino en el AS Monaco y Ayase Ueda en el Lille, siguen teniendo un papel destacado en clubes de élite europeos y en la Liga de Campeones.
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