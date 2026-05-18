Jugadoras del Año de la Superliga Femenina: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

A principios de febrero se informó de que el Arsenal dejaría marchar a Katie McCabe como agente libre este verano, lo que sorprendió. Durante sus 11 años en el club, la capitana de Irlanda había sido clave y, en los meses siguientes, su importancia crecería al cubrir el puesto de central y de centrocampista para suplir las bajas de las Gunners.
«Le pedimos que jugara de central en el descanso», explicó la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, a finales de marzo, cuando McCabe ocupó ese puesto por primera vez. «Tanto Aaron [D'Antino, el segundo entrenador] como yo nos acercamos a ella y le preguntamos si tenía alguna duda sobre el puesto o el plan de juego en esa posición. Ella respondió: "No, todo bien". Y salió al campo y lo hizo. Es fantástica, una jugadora muy inteligente".
Repitió esa labor varias veces mientras Steph Catley, ausente por lesión y por la Copa de Asia, se recuperaba. Su aportación fue clave para que el Arsenal mantuviera la mejor defensa de la liga.
Terminó entre las cinco mejores de la WSL en centros precisos y entre las tres primeras del equipo en intercepciones, despejes y pases clave en el último tercio. Según diversos medios, esa regularidad hizo que la directiva cambiara de idea sobre su futuro antes de confirmar su salida, anunciada justo antes del último partido en Liverpool.