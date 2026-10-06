La revisión de la FIFA sobre la selección del Congo se derivó de una reclamación sobre la elegibilidad del jugador presentada por Nigeria, selección a la que el Congo había derrotado para acceder al partido contra Jamaica. En el curso de la investigación sobre la reclamación, la FIFA detectó que el Congo nunca había completado la documentación necesaria para permitir al portero Lionel Mpasi cambiar de afiliación después de haber jugado en las selecciones juveniles francesas; esto es lo que recogen los documentos. La FIFA no desmintió lo revelado por la investigación del Times, limitándose a declarar que había archivado el caso de Nigeria por una cuestión de carácter técnico. En un correo electrónico enviado al Times, la FIFA afirmó que sus comisiones son "autónomas y deciden los casos en función de los reglamentos vigentes y de los hechos específicos examinados", añadiendo que Infantino no tuvo ningún papel en esas decisiones.



