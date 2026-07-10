Su baja sería un golpe duro para Thomas Tuchel. Rice es titular fijo en el doble pivote inglés junto a Elliot Anderson. Cuando descansó ante Panamá, Jude Bellingham retrasó su posición y Morgan Rogers entró en el once.

Además, Tuchel sufre problemas en el lateral derecho: la sanción a Jarell Quansah se mantiene y aún se duda de la recuperación a tiempo de Reece James. Si no llega, Djed Spence o un central extra cubrirían esa plaza, con Ezri Konsa pasando al lateral y John Stones al centro de la zaga.