Rice sufre problemas musculares en el muslo y la espalda, por lo que se ha perdido las dos últimas sesiones de entrenamiento. Aún se desconoce si estará listo para el partido contra Noruega del sábado a las 23:00.
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¡Jugador clave aislado del equipo! Problemas para Inglaterra antes del duelo contra Noruega
Su baja sería un golpe duro para Thomas Tuchel. Rice es titular fijo en el doble pivote inglés junto a Elliot Anderson. Cuando descansó ante Panamá, Jude Bellingham retrasó su posición y Morgan Rogers entró en el once.
Además, Tuchel sufre problemas en el lateral derecho: la sanción a Jarell Quansah se mantiene y aún se duda de la recuperación a tiempo de Reece James. Si no llega, Djed Spence o un central extra cubrirían esa plaza, con Ezri Konsa pasando al lateral y John Stones al centro de la zaga.
En Noruega también hay preocupaciones por la plantilla.
También hay preocupaciones en la plantilla de Noruega, donde varios jugadores están indispuestos. «Tenemos problemas y damos lo mejor de nosotros, pero el médico del equipo está muy ocupado», declaró el portero Örjan Nyland a Fox. «Tuvimos unos días libres; quizá alguien se contagió entonces. Ojalá todo salga bien y podamos enfrentar a Inglaterra el sábado con un equipo descansado».
Stale Solbakken tosió varias veces en la rueda de prensa y añadió: «Con el aire acondicionado, los vuelos y los vestuarios, es normal que alguno se contagie; somos más de 50 personas».
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