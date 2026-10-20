¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Darmian Thuram Bologna InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juez deportivo de la Serie A: tarjeta amarilla y multa a Thuram por simular; multa y apercibimiento a Paratici. Sanciones también para el AC Milan, el Napoli y otros 6 clubes

Serie A
Torino
Monza
Cagliari
Bologna
Lazio
Parma Calcio 1913
SSC Nápoles
Roma
Inter Milán
Fiorentina
Génova
Venezia
Atalanta
Frosinone
Lecce
Juventus
Udinese
AC Milán
Sassuolo
Como

El juez deportivo, el doctor Gerardo Mastrandrea, asistido por Stefania Ginesio y por el representante de la A.I.A., Carlo Moretti, ha publicado las medidas adoptadas durante la reunión del 20 de octubre de 2026.



  • CLUB

    Multa de 8.000,00 €: al COMO por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos cuatro minutos en el inicio de la segunda parte; reincidencia.


    Multa de 7.000,00 €: al NAPOLI porque sus aficionados lanzaron, en el minuto 18 de la primera parte, dos bengalas de humo al terreno de juego, lo que obligó al árbitro a detener el partido durante aproximadamente un minuto y medio para permitir su retirada, y lanzaron otras dos bengalas de humo al recinto de juego durante el encuentro; sanción atenuada conforme al art. 29, apartado 1, letra b), del CGS.


    Multa de 5.000,00 €: a la FIORENTINA por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos cuatro minutos en el inicio de la segunda parte.


    Multa de 5.000,00 €: al VENEZIA porque sus aficionados lanzaron, en el minuto 18 de la primera parte, una bengala de humo al terreno de juego, lo que obligó al árbitro a detener el partido durante aproximadamente un minuto y medio para permitir su retirada, y lanzaron otra bengala de humo al recinto de juego en el minuto 40 de la primera parte; sanción atenuada conforme al art. 29, apartado 1, letra b), del CGS.


    Multa de 3.000,00 €: al BOLOGNA por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.


    Multa de 3.000,00 €: al SASSUOLO por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.


    Multa de 3.000,00 €: al UDINESE por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.


    Multa de 2.000,00 €: al AC MILAN por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de aproximadamente un minuto en el inicio de la primera parte

  • FUTBOLISTAS

    AMONESTACIÓN Y MULTA DE 1.500,00 € (SEGUNDA SANCIÓN)

    VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanción agravada por ser capitán del equipo


    AMONESTACIÓN Y MULTA DE 2.000,00 € (PRIMERA SANCIÓN)

    BRITSCHGI Sascha (Parma): por haber fingido haber recibido una falta en el área de penalti rival

    THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): por haber fingido haber recibido una falta en el área de penalti rival

  • DIRECTIVOS

    MULTA DE 10.000,00 € Y APERCIBIMIENTO

    PARATICI Fabio (Fiorentina): por haber cuestionado durante el descanso, en los vestuarios, de forma acalorada e irrespetuosa una decisión del árbitro; reincidente.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google