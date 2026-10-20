Multa de 8.000,00 €: al COMO por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos cuatro minutos en el inicio de la segunda parte; reincidencia.





Multa de 7.000,00 €: al NAPOLI porque sus aficionados lanzaron, en el minuto 18 de la primera parte, dos bengalas de humo al terreno de juego, lo que obligó al árbitro a detener el partido durante aproximadamente un minuto y medio para permitir su retirada, y lanzaron otras dos bengalas de humo al recinto de juego durante el encuentro; sanción atenuada conforme al art. 29, apartado 1, letra b), del CGS.





Multa de 5.000,00 €: a la FIORENTINA por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos cuatro minutos en el inicio de la segunda parte.





Multa de 5.000,00 €: al VENEZIA porque sus aficionados lanzaron, en el minuto 18 de la primera parte, una bengala de humo al terreno de juego, lo que obligó al árbitro a detener el partido durante aproximadamente un minuto y medio para permitir su retirada, y lanzaron otra bengala de humo al recinto de juego en el minuto 40 de la primera parte; sanción atenuada conforme al art. 29, apartado 1, letra b), del CGS.





Multa de 3.000,00 €: al BOLOGNA por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.





Multa de 3.000,00 €: al SASSUOLO por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.





Multa de 3.000,00 €: al UDINESE por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de unos dos minutos en el inicio de la primera parte.





Multa de 2.000,00 €: al AC MILAN por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de aproximadamente un minuto en el inicio de la primera parte