El exguardameta de la selección austriaca, Alex Manninger, ha hablado sobre las circunstancias de su sorprendente fichaje por el Liverpool FC hace casi diez años. El entonces entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, seguía impresionado por un partido que había visto en la Bundesliga.
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«Jürgen lo sabía todo sobre mí»: Klopp fichó a un exjugador de la Bundesliga para el Liverpool, pero nunca lo alineó
En una extensa entrevista con la Gazzetta dello Sport, Manninger no solo habló de su etapa en la Serie A y de su trabajo con leyendas como Antonio Conte y Gianluigi Buffon, sino también del último capítulo de su carrera en el FC Liverpool, uno de los principales clubes ingleses.
El entonces jugador de 39 años fichó por los Reds en 2016 como agente libre. Su contrato con el FC Augsburgo había expirado tras cuatro años y, en aquel momento, Jürgen Klopp era el entrenador del Liverpool.
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Alex Manninger sobre el final de su carrera en el Liverpool FC: «Una sensación fantástica»
En 2016, los Reds ficharon a Loris Karius, de 23 años, procedente del Mainz 05 por unos seis millones de euros; además, el belga Simon Mignolet (29) ya formaba parte de la plantilla del Liverpool. Sin embargo, Klopp quería claramente un portero con más experiencia y se acordó de Manninger, quien dos años antes lo había sacado de quicio.
El austriaco lo describió así: «Todo empezó con una llamada. Jürgen lo sabía todo sobre mí. Dos años antes, con el Augsburgo, había derrotado a su equipo del Dortmund. Me dijo: “Quiero a ese portero”. Ese día lo paraste todo contra nosotros, ahora tienes que hacer lo mismo por mí».
Dicho partido se disputó a principios de 2015 en el Signal Iduna Park, durante la última y desastrosa temporada de Klopp en Dortmund. El BVB ocupaba entonces el último puesto de la Bundesliga y el duelo con el FCA marcó el punto más bajo de aquella temporada. Los locales perdieron por 0-1 a causa de un gol de Raúl Bobadilla, a pesar de que jugaron con superioridad numérica durante más de 25 minutos tras la expulsión de Christoph Janker. Sin embargo, se topaban una y otra vez con un Manninger en estado de gracia.
Este firmó un contrato de un año un año y medio más tarde, tras una llamada de Klopp, en la isla donde también había jugado en su día para el Arsenal. Sin embargo, no pudo realizar ninguna parada en partidos oficiales con Klopp. Al final, Manninger se quedó sin disputar ningún partido. «Nunca jugué. Tenía 40 años y pude despedirme del fútbol ante los aficionados de The Kop (la legendaria tribuna del Liverpool en Anfield Road, nota del editor). Fue una sensación fantástica».
Estadísticas de Alex Manninger con el FC Augsburgo
Intervenciones 38 Goles encajados 59 Partidos sin encajar goles 6