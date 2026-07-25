Jürgen Klopp ya genera una «euforia increíble» en Alemania tras ser nombrado nuevo entrenador, aunque una leyenda del Liverpool advierte de los grandes retos que vienen

Nombrado el viernes para suceder a Julian Nagelsmann con un contrato hasta 2030, Klopp ya deja huella. El técnico advirtió que dimitiría si sufre un escrutinio mediático innecesario. Es su cuarto cargo como entrenador tras sus etapas en el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool, y su primer regreso a los banquillos desde que dejó Anfield en 2024. Ganó dos veces el premio FIFA al Mejor Entrenador Masculino (2019 y 2020) y tres veces el de Alemania (2011, 2012 y 2019), por lo que llega con un palmarés inigualable. En declaraciones aSky Sport, Hamann destacó cómo Klopp revitalizó a una afición desilusionada durante su rueda de prensa de presentación, devolviendo el optimismo a una selección nacional que ha carecido de regularidad desde 2014.

Al valorar la acogida inicial, Hamann destacó su enorme carisma: «Las reacciones muestran una euforia increíble solo con su presencia; eso es lo que el país necesita. Hubo una o dos declaraciones que no acabé de entender. Pero lo que consigue con solo estar presente en la DFB como seleccionador nacional, lo vimos en la respuesta». Este impulso psicológico es el primer paso en un largo camino hacia la recuperación para los cuatro veces campeones del mundo.