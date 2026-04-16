Jürgen Klopp y el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, encabezan la lista del Real Madrid si destituyen a Álvaro Arbeloa

Tras la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich, el exdefensa del Madrid está en el punto de mira. Además, el equipo está a nueve puntos del Barcelona en La Liga, lo que ha activado las alarmas en la directiva ante la posibilidad de una temporada sin títulos.

Arbeloa, ascendido en enero del Castilla B para reemplazar a Xabi Alonso, no ha logrado mantener el nivel exigido. Se informa que Florentino Pérez evalúa un cambio en el banquillo para enderezar el rumbo del club.