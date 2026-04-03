Jürgen Klopp VOLVERÁ a entrenar al Liverpool, según predice un exjugador de los Reds ganador de la Liga de Campeones

El exjugador del Liverpool Smicer ha despertado el entusiasmo entre la afición al pronosticar que Klopp no podría rechazar una llamada del club si este lo necesitara. A pesar de que Slot consiguió el vigésimo título de la Premier League para el club la temporada pasada, los Reds están atravesando una temporada 2025-26 desastrosa. El Liverpool ocupa actualmente el quinto puesto de la Premier League, lo que deja al entrenador holandés luchando por su futuro en Anfield mientras el equipo se esfuerza por asegurar una plaza para la Liga de Campeones.

Aunque, según se informa, la directiva respalda a Slot, la sombra de Klopp se ha cernido sobre él durante sus recientes apariciones en el estadio. Klopp regresó recientemente a Anfield para participar en un partido benéfico especial en apoyo de la Fundación LFC, una iniciativa que reavivó la pasión de los aficionados. Smicer, héroe de la final de la Liga de Campeones de 2005, cree que el vínculo entre el alemán y la ciudad de Liverpool sigue siendo inquebrantable, lo que hace que una segunda etapa sea casi inevitable si surge la oportunidad.